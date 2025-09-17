Completamente bordado, con corset y transparencias: el imponente vestido de gala de Laurita Fernández

Laurita Fernández fue una de las figuras que brilló en la noche en la gala solidaria llevada a cabo anoche en el Hotel Alvear. La actriz y bailarina eligió para la ocasión un vestido negro que impactó tanto por su silueta como por el nivel de detalle en cada terminación. El diseño se caracterizó por su estructura de corset strapless, que realzó la figura y aportó un aire sofisticado y glamuroso al look.

El trabajo de bordado fue el verdadero protagonista de la pieza. Sobre la base de un delicado tul se desplegaron dibujos de inspiración orgánica, con motivos que recuerdan a hojas estilizadas. Estos bordados crearon un efecto visual de relieve que aportó textura y profundidad, transformando al vestido en una pieza imponente y única.

Laurita Fernández

El imponente look de gala de Laurita Fernández

Otro de los elementos más llamativos fueron las transparencias estratégicas. Entre las capas de tul y bordado, el diseño dejó ver sutilmente la piel, lo que equilibró la elegancia con un toque de sensualidad. El resultado fue un juego visual de luces y sombras que realzó aún más la presencia de Fernández en la gala.

El vestido, de falda amplia y con caída fluida, acompañó a la perfección cada movimiento. En la parte posterior, el diseño se ajustaba con un delicado sistema de lazos que acentuaba la cintura y reforzaba la impronta de corset. El largo hasta el suelo, con leve cola, aportó majestuosidad y completó el efecto de elegancia.

Laurita Fernández

Para acompañar este estilismo, Laurita optó por llevar el cabello suelto con ondas suaves y flequillo recto, un peinado que contrastó con la fuerza del vestido y sumó frescura al conjunto. El maquillaje, por su parte, tuvo como protagonista un labial rojo intenso que le dio el toque clásico de glamour hollywoodense, equilibrado con una piel luminosa y ojos definidos. La elección de joyas plateadas fue sutil y acertada.

La elección de este look refuerza el estilo personal de Laurita, siempre oscilando entre la sensualidad y la sofisticación. La actriz y conductora logró destacarse con un vestido que combina tres elementos claves de la moda actual: bordados artesanales, transparencias elegantes y la estructura de corset como tendencia indiscutida.

Laurita Fernández

Su aparición en la gala solidaria no solo marcó uno de los looks más comentados de la noche, sino que también confirmó a Laurita Fernández como una de las figuras más influyentes en el universo fashion local.

F.A