Así era la casa de Adrián Suar y Griselda Siciliani en Nordelta que tardó siete años en venderse

Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizaron una de las parejas más conocidas del ambiente. Si bien ahora se encuentran en caminos completamente diferentes (en el plano personal), su noviazgo y separación protagonizaron cuanto programa, portal y revista, existiera en la época. Uno de los puntos más álgidos de aquellos años fue, sin dudas, su impresionante casa ubicada en Nordelta.

Así era la casa de Adrián Suar y Griselda Siciliani

La casa que compartieron Adrián Suar y Griselda Siciliani en Nordelta, es una de esas propiedades con la que cualquiera soñaría. Se trata de una mansión de casi un kilómetro de superficie cubierta, que fue valuada en más de 5 millones de dólares y pertenecía al actor y productor desde antes de ponerse de novio con la actriz.

A pesar de la separación, Adrián Suar y Griselda Siciliani siempre mantuvieron una buena relación.

Si bien no existen muchas fotos de la casa, sobre todo del interior, las que se pueden ver alcanzan para describirla a la perfección y hacerse una idea clara de lo que se trata. Construida en un lote de 5.500 metros cuadrados, el inmueble destacaba por su estética moderna, acorde a la época, pero totalmente atemporal a día de hoy.

En lo que respecta a funcionalidades y distribuciones, hay que marcar que la casa cuenta con cuatro dormitorios y dos cocheras con capacidad para seis vehículos. Algo que se sumaba a los espacios comunes, amplios y con ventanales enormes.

Las imágenes de la fachada que trascendieron.

Quizás lo más llamativo era su patio trasero. Además de la esperable, e inevitable, piscina, con deck de madera y sombrillas a tono, también contaba con una cancha de futbol propia. Dos espacios que desembocaban directamente al lago.

El fondo de la casa.

La polémica detrás de la casa de Griselda Siciliani y Adrián Suar

Tras la separación de la pareja, muchos medios comenzaron a marcar que la propiedad se había puesto a la venta tras la división de bienes. El hecho fue negado por la propia Griselda Siciliani, que aclaró que no existió tal cosa y que la casa estaba en el mercado desde hacía tres años. “Es falso, no quiero un peso de Adri. No hay juicio, no hay nada, está todo bien. Lo que tiene se lo ganó trabajando mucho. Jamás le pediría nada”, supo decir en ese momento.

Independientemente de esas versiones, lo cierto es que la casa recién se vendió en el 2020, siete años después de haber entrado al mercado. Por supuesto que no se conocieron datos sobre su destino, más allá de la cifra por la que fue adquirida.

Griselda Siciliani negó los rumores.

La casa de Adrián Suar y Griselda Siciliani en Nordelta era un verdadero sueño, con casi un kilómetro cubierto y 5.500 metros cuadrados de terreno. Una mansión que no estuvo exenta de polémica, pero que finalmente pudo venderse, tras siete años esperando por su nuevo dueño.