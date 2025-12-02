Así es Arianna Aragón, la novia de Rodrigo Guirao Díaz: hija de un famoso actor español y 20 años menor

A lo largo de su carrera, Rodrigo Guirao Díaz fue vinculado con distintas figuras del espectáculo, pero siempre eligió la discreción y jamás expuso demasiado su intimidad. Sin embargo, su presente sentimental lo encuentra en una etapa completamente distinta: enamorado, estable y dispuesto a compartir ese capítulo con sus seguidores. La joven que conquistó su corazón es Arianna Aragón, una figura con una historia familiar ligada al mundo artístico.

Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón

Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón confirmaron su relación a fines de 2024, luego de ser fotografiados en España durante largas caminatas por Madrid, cenas románticas y salidas que dejaban ver una fuerte conexión. Desde entonces, su vínculo avanzó con naturalidad y se consolidó al punto de que hoy celebran un año juntos, un aniversario que ambos decidieron compartir públicamente con posteos llenos de ternura y complicidad.

Quién es Arianna Aragón, la mujer que conquistó a Rodrigo Guirao Díaz

Arianna Aragón tiene raíces profundamente ligadas al espectáculo. Es nieta de Alfonso Aragón Bermúdez, conocido mundialmente como Fofó, integrante del emblemático grupo “Gaby, Fofó y Miliki”, un fenómeno de la televisión infantil que marcó generaciones en España y Latinoamérica. Su padre, Rody Aragón, también formó parte de la tradición circense familiar, mientras que su madre, Patricia Santamaría, está casada con el reconocido presentador español Carlos Sobera, quien se convirtió en su padrastro.

Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón

Arianna Aragón, además, desarrolló su propio camino artístico. En televisión participó en El precio justo, hizo dos años de teatro y en 2024 volvió a la pantalla como camarera en el reality First Dates Hotel, conducido justamente por Carlos Sobera. También compartió con él escenario en el teatro Reina Victoria con la obra Inmaduros. Antes de conocer a Rodrigo Guirao Díaz, había salido de una relación que definió como “tóxica”, un capítulo que cerró meses antes del flechazo con el actor argentino.

La dedicatoria de Rodrigo Guirao Díaz a Arianna Aragón en su primer aniversario

El amor entre Arianna Aragón y Rodrigo Guirao Díaz avanza a paso firme. Para celebrar su primer año juntos, el actor compartió un posteo que sorprendió a todos por su nivel de intimidad: “Un año demasiado hermoso. Nunca imaginé tener esta suerte de conocerte. Sos todo lo que está bien. Gracias por tanto. Love u”, escribió junto a una serie de imágenes de viajes, abrazos y momentos cotidianos.

Rodrigo Guirao Díaz y Arianna Aragón

Arianna Aragón también le dedicó un posteo a Rodrigo Guirao Díaz, un video musicalizado con Fix You de Coldplay y un mensaje directo al corazón: “Uno, y el más lindo de mi vida. No se puede ser mejor persona”. Con ese intercambio quedó claro que la pareja vive un presente pleno, sólido y lleno de amor.