Quién es Agustina Vícoli, la nueva novia del Turco Naim: pareja de futbolista muy famoso y pasado con Sofovich y Del Sel

A casi dos años de su separación de Emilia Attias, el Turco Naim volvió a ser centro de rumores de romance, cuando varios internautas lo encontraron en varias salidas privadas con la misma mujer. Agustina Vícoli fue apuntada como la nueva novia del humorista, mostrando la complicidad y cercanía que tiene con él. Si bien muchos la conocieron por su actual trabajo en la radio con Naim, ella fue expareja de un reconocido futbolista, tuvo un pasado con Sofovich y Del Sel, y actualmente se dedica a ser coach ontológica.

Agustina Vícoli, Turco Naim

¿Quién es Agustina Vícoli, la nueva novia del Turco Naim?

Agustina Vícoli fue apuntada como la nueva novia del Turco Naim. La joven es parte del equipo de La Casa del Turko, el streaming del humorista en Radio Tu. Sin embargo, y además de esta participación, ella es coach ontológica, buscando el cambio profundo del "ser" para mejorar el desempeño y la calidad de vida, enfocándose en la relación entre lenguaje, emociones y cuerpo. En su cuenta de Instagram, suma sus trabajos como UGC Creator e influencer lifestyle.

Agustina Vícoli, Turco Naim

En su pasado, tuvo conexión con Gerardo Sofovich, al ser parte del programa de televisión Tiempo Límite, y con Miguel del Sel, al formar parte del elenco de Complicados, la obra de teatro que marcó el regreso del humorista a Villa Carlos Paz. Sin embargo, su romance más recordado fue con el futbolista Claudio "El Turco" Husaín. Según contó a Teleshow, mantuvo una relación de seis años, pero terminaron con un buen vínculo.

Agustina Vícoli

Los rumores de romance entre Agustina Vícoli y el Turco Naim

Durante las últimas semanas, el Turco Naim fue centro de rumores de romance, cuando Fede Flowers anunció en su cuenta de X que había sido visto de manera cómplice con su nueva compañera de radio, Agustina Vícoli. La joven, que fue parte por un tiempo del teatro argentino, apareció en una tierna salida privada con el humorista, y generó la emoción de sus seguidores.

"Las imágenes hablan por sí solas: salen solos, cena romántica en el barrio chino, abrazos y mimos. Ella se dedica al arte, es couch ontológica y trabajan juntos en streaming", destacó el periodista en su cuenta de X, a medida que acompañó con las fotografías que le enviaron su seguidores. Sin embargo, muchos notaron un pequeño detalle, que no dejaron pasar: el parecido de Agustina Vícoli con Emilia Attias. Tanto el periodista como algunos usuarios hicieron notar esto y apuntaron sus opiniones al respecto.

Agustina Vícoli y el Turco Naim: centro de rumores de romance

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas se pronunciaron al respecto, negando o confirmando la relación. El Turco Naim volvió a ser centro de miradas por su vida romántica, y habría apostado nuevamente al amor con una de sus compañeras de streaming. Agustina Vícoli sería la nueva pareja del humorista, teniendo una clara conexión con él a través del arte, sus proyectos en streaming y pasado en el teatro argentino.

A.E