La drástica decisión que tomó El Trece con el programa que conduce Benjamín Vicuña 

Este año, Benjamín Vicuña apostó a la conducción con The Balls en la pantalla de El Trece. Sin embargo, a días de su estreno en la televisión, la señal tomaron una sorpresiva decisión que ya fue comunicada al actor, quien grabó los episodios antes de viajar a Punta del Este para vacacionar con su novia, Anita Espasandín, y sus hijos.

The Balls fue estrenado hace un tiempo con Guido Kaczka como su presentador y también en El Trece. Sin embargo, este 2026 se decidió por una nueva figura: Benjamín Vicuña. El actor chileno aceptó entusiasmado y al poco tiempo comenzó con las grabaciones de las ediciones. Al ser un ciclo de entretenimiento que mezcla competencia y diversión, permitió a los televidentes ver al artista en una faceta poca conocida.

Tras su estreno, el pasado 5 de enero, los comentarios en las redes sociales sobre su desempeño no tardaron en aparecer. La mayoría fueron halagos y mensajes positivos, mientras que otros opinaron que aún le falta para este rol pero que lo hizo muy bien por ser su primera vez. Lo cierto es que Benjamín Vicuña se encuentra entusiasmado por este nuevo desafío.

No obstante, en las últimas horas, se conoció que su horario sufrirá una modificación. Actualmente, el programa comienza a las 18.30hs pero próximamente lo hará a las 18.45hs. Así lo comunicó Foromedios, la cuenta de la red social “X” (ex Twitter): “Dato: desde hoy, le sacan 15 minutos al programa de Vicuña y ‘lo gana’ #CuestionDePeso”. El mismo se extenderá como ya estaba pactado hasta las 20.

Esta novedad generó todo tipo de repercusiones, tanto a favor como en contra, respecto a esta modificación en el horario de The Balls. Por el momento, la señal no confirmó ni desmintió la información. En tanto, Benjamín Vicuña tampoco se refirió a la supuesta determinación del canal. Para muchos usuarios de las redes sociales, esto podría ser un "aviso" para poder mejorar su rating ya que no le estaría haciendo frente a la competencia.

De esta manera, la drástica decisión que tomó El Trece con The Balls, el programa que conduce Benjamín Vicuña, fue reducir su duración en la grilla para darle mayor espacio a Cuestión de Peso, que es conducido por Maju Lozano mientras Mario Masaccessi está de vacaciones.