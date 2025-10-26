Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel en su show: el video

Rodrigo de Paul sorprendió a Tini Stoessel con una aparición inesperada durante su show en Tecnópolis. El recital, postergado por el temporal que había obligado a cancelar la primera fecha, finalmente pudo concretarse entre nervios, entusiasmo y una multitud que aguardó pacientemente el regreso de la artista a los escenarios.

Tini Stoessel

El video de Rodrigo de Paul en el show de Tini Stoessel

El clima de incertidumbre que se vivió los días previos —con reprogramaciones, cambios de horario y una tormenta que complicó la logística— no opacó el fervor de los fans, que celebraron la vuelta de Tini con carteles, luces y un incesante eco de canciones. Para muchos, no se trataba solo de un concierto: era el reencuentro con una artista que atravesó meses difíciles y volvía a cantar frente a su público.

En medio de esa emoción general, un detalle no pasó inadvertido. Desde una de las gradas, Rodrigo de Paul siguió el show con atención y orgullo, luciendo un buzo del merchandising oficial de la cantante. A su lado estaba Alejandro Stoessel, padre de Tini, en una imagen que captó la atención de todos: familia, apoyo y buena energía en una misma escena.

Las cámaras de los asistentes hicieron el resto. En cuestión de minutos, las redes se llenaron de videos que mostraban al futbolista saludando con simpatía a los fanáticos que lo reconocían entre la multitud. Algunos lograron acercarse para tomarse selfies, otros grabaron el momento en que De Paul miraba sonriente y orgulloso a su pareja en su gran noche.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El gesto del jugador de la selección argentina fue leído por muchos como una muestra de respaldo y cariño en una etapa significativa para Tini, que volvió a los escenarios con un espectáculo cargado de emoción. La noche, que había comenzado bajo el signo de la incertidumbre climática, terminó convertida en una celebración: la artista volvió a cantar en vivo, sus seguidores colmaron Tecnópolis y el acompañamiento de De Paul sumó una nota personal al reencuentro.

En redes sociales, los fanáticos compartieron sus videos bajo el mismo comentario: “¡Cómo la mira con orgullo”. Y así, entre luces, música y miles de fanáticos de varios lugares del mundo, Tini Stoessel selló un regreso que mezcló arte, emoción y un guiño de amor desde la platea.

F.A