Así es Lucía, la nueva novia de Jorge Rial: catadora de habanos, médica y familiar de una política histórica

Después de terminar su relación con María del Mar Ramón, Jorge Rial habría vuelto a apostar al amor. Según reveló Fernanda Iglesias en Puro Show, el periodista habría iniciado un vínculo con Lucía Alsogaray, una mujer de alrededor de 50 años que tiene dos hijos y una particular historia profesional.

Jorge Rial

La panelista fue quien dio a conocer la identidad de la mujer y compartió distintos detalles sobre cómo habría comenzado el vínculo. Aunque Jorge Rial no confirmó públicamente el romance, Fernanda Iglesias contó que ambos ya se conocían desde antes y que incluso el periodista la había entrevistado a comienzos de año.

Quién es Lucía Alsogaray, la mujer vinculada a Jorge Rial

Según contó Fernanda Iglesias, Lucía es médica y tendría cerca de 50 años. Sin embargo, su profesión no es el único aspecto que llamó la atención de la panelista, ya que la mujer también tiene un particular vínculo con el mundo de los habanos. “La chica es médica. Sin embargo, tiene otro costado que a Jorge Rial le gustó mucho. Es sommelier de Habanos”, señaló la panelista.

Así es Lucía Alsogaray

De acuerdo con la información brindada en Puro Show, Jorge Rial y Lucía ya habían tenido un primer acercamiento público en enero, cuando el periodista la entrevistó durante su participación en un programa de streaming. Por eso, meses después, Fernanda Iglesias y la periodista Pochi comenzaron a investigar la identidad de la mujer que aparecía junto al conductor, así llegaron hasta la cuenta de la Casa del Habano de Argentina, donde encontraron una fotografía de un evento en la que el periodista aparecía sentado junto a una mujer. “De golpe en el fondo... se lo ve a Jorge Rial sentado al lado de una mujer”, relató la panelista.

El vínculo de Lucía Alsogaray con una histórica familia política

Además de su profesión y su relación con el mundo de los habanos, Fernanda Iglesias aportó otro dato sobre el origen familiar de Lucía. Según confirmó la periodista, la nueva pareja de Jorge Rial pertenece a la familia Alsogaray y es sobrina nieta de Álvaro Alsogaray, uno de los dirigentes políticos más reconocidos de la Argentina durante el siglo XX.

Jorge Rial

Álvaro Alsogaray fue fundador de la Unión del Centro Democrático y llegó a ser candidato a presidente de la Nación. Fernanda Iglesias fue quien destacó el parentesco al contar que “Álvaro Alsogaray es el tío abuelo de Lucía Alsogaray”. De esta manera, además de revelar la particular profesión de la mujer que estaría junto a Jorge Rial, la periodista puso el foco en su vínculo con una de las familias políticas históricas del país.