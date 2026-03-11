Filtraron las primeras imágenes de Morena Rial tras su salida del penal

Morena Rial protagoniza un nuevo capítulo en su historia judicial con las primeras imágenes filtradas tras su salida del penal. La joven fue captada en el momento de su traslado, en una secuencia que el inicio de una nueva etapa de su detención. Cabe destacar que la mediática recibió la prisión domiciliaria por el compromiso de su hermana Rocío y de Jorge Rial.

Se conocieron imágenes de Morena Rial en su salida del penal

Morena Rial vuelve a estar en el centro de la atención con la filtración de las primeras imágenes posteriores a su salida del penal. La escena reflejó el instante en que fue escoltada por personal penitenciario, en cumplimiento de las disposiciones judiciales que le otorgaron la prisión domiciliaria.

Morena Rial

En las últimas horas, se conoció que la hija de Jorge Rial iniciará una nueva etapa en su detención, tras cerca de cinco meses presa. La Cámara de Casación aceptó un escrito firmado por el conductor y Rocío Rial, donde se comprometieron a garantizar que la joven cumpliera con todas las obligaciones impuestas por el juez.

Durante el programa Puro Show (El Trece), se conocieron distintos detalles del momento que vive Morena Rial en la causa y mostraron las primeras imágenes de su salida del penal. La joven fue vista esposada, con una campera con capucha y escoltada por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, en el momento en que era trasladada hacia los tribunales.

Primeras imágenes de Morena Rial en su salida del penal

Por otro lado, los conductores destacaron que en las postales que captaron se ve a la mediática sonriente y con buen semblante. Cabe destacar que sus abogados señalaron, en los días anteriores, que la cárcel y la lejanía con sus hijos y su familia afectaron directamente su bienestar emocional.

El traslado de Morena Rial a tribunales tras confirmarse la prisión domiciliaria

En el programa de Pampito y Matías Vázquez mostraron el instante en que Morena Rial abandonaba el penal luego de obtener la prisión domiciliaria para ir a tribunales. “Esposada y con capucha, así fue trasladada desde el penal”, comentaron, destacando la presencia de efectivos penitenciarios junto al vehículo que la trasladó.

Según se explicó, la medida concedida el martes 10, cuando la Cámara de Casación aceptó un escrito firmado por su padre Jorge Rial y su hermana Rocío. Padre e hija se comprometieron para que la mediática cumpliera con todas las obligaciones impuestas por el juez. Además, asumieron la responsabilidad de apoyarla económicamente en esta nueva etapa.

Cabe destacar que Morena Rial se encuentra imputada con prisión preventiva por robo doblemente agravado. La causa sigue su curso y la nueva ubicación de la joven no implica el cierre del proceso, sino una modalidad distinta de cumplimiento mientras avanza la investigación de la Justicia.

Morena Rial

Morena Rial quedó en el centro de la atención con la difusión de las primeras imágenes posteriores a su salida del penal, un episodio que marcó el inicio de una nueva etapa en su situación judicial. La secuencia mostró el momento de su traslado bajo medidas de seguridad a tribunales donde le otorgaron la prisión domiciliaria.

VDV