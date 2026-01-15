Nazarena Vélez: “Cuándo me enteré lo de mi hijo me bajó la presión”

Nazarena Vélez se sinceró sobre la vida personal de su hijo Chyno, su hijo de 25 años que tuvo con su expareja Daniel Agostini. En una entrevista que brindó a Ángel de Brito desde Villa Carlos Paz, donde se encuentra haciendo temporada teatral junto a su novio Santiago Caamaño, su hija Barbie Vélez y Nacho Castañares, la actriz se refirió sin filtro a la noticia que brindó el joven en sus redes sociales.

La reacción de Nazarena Vélez ante el anuncio del Chyno Agostini

En los últimos días, Chyno Agostini sorprendió en sus redes sociales al contar que estaba iniciando una relación amorosa con Katia "La Tana" Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano. A través de un video donde se los puede ver acostados con gestos de complicidad y con beso incluido, los jóvenes dejaron en claro que atraviesan un buen momento personal.

Ante las repercusiones que generó el posteo, Ángel de Brito no dudó en preguntarle a Nazarena Vélez qué opina sobre este noviazgo. "Escuchame Naza querida, explicame ¿qué es este romance con la tana de Gran Hermano?", expresó el conductor en su ciclo de streaming Bondi Live. A lo que la artista, que se encuentra llevando a cabo su obra de teatro en Córdoba, contestó entre risas: "Explicamelo vos".

Nazarena Vélez y su hijo, Chyno Agostini

Luego, decidió contar cuál fue su reacción espontánea y honesta al enterarse del vínculo de su hijo con la exconcursante del reality. “Un poquito me bajó la presión”, reveló Nazarena Vélez. Como era de esperarse, su frase no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Qué dijo Nazarena Vélez sobre Katia "La Tana" de Gran Hermano

Sobre si ya sabía de esta novedad, respondió: “Habíamos hablado la noche anterior. Me dijo que venía para Carlos Paz, después me avisó que se atrasaba por unos ensayos. Yo no sabía nada de todo esto”. Así dejó en claro que este contraste entre la charla cotidiana y la confirmación repentina la descolocó por completo. Sin embargo, aseguró que tras enterarse decidió hablar con él.

Acerca de la charla a corazón abierto que tuvieron, aseguró que su hijo "habla poco" y que "se hace medio el bol...". Por otro lado, Nazarena Vélez se refirió a la actual novia del músico y relató: "Viste como es la gente, enseguida todo el mundo te viene a hablar de ella y a mí me dicen que es una buena mina".

Fiel a su estilo frontal y sin filtro, la artista reconoció que saber esto la dejó "absolutamente tranquila". Cabe recordar que Katia "La Tana" tiene 34 años y es madre de una hija. Su paso por la última edición de Gran Hermano le permitió darse a conocer en los medios e incursionar en las redes. No obstante, su realidad no cambió tanto como la de otros participantes. Durante una entrevista con Se picó (República Z), la joven reveló que trabaja como repartidora y que enfrenta problemas económicos que afectan su día a día.

Katia "La Tana"

“Trabajo de delivery y no puedo pagar el alquiler”, expresó con sinceridad, describiendo una situación que la llevó a replantearse cómo sostener su vida y a volver a agarrar “la moto” para poder llevar un plato de comida a su mesa. Ahora, su nombre vuelve a ser noticia pero esta vez por apostar al amor de la mano del cantante.

De esta manera, Nazarena Vélez contó cómo se enteró de la relación del Chyno Agostini y Katia "La Tana", y qué sintió al ver que el video de ellos blanqueando su relación se viralizó en poco tiempo. “Cuándo me enteré lo de mi hijo me bajó la presión”, afirmó sin vueltas.