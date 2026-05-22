Natalia Oreiro recupera la tendencia deco que aporta calidez y que las abuelas ya pusieron de moda

Natalia Oreiro es una de las actrices que expone su amor por el arte, no solo en su trabajo en la pantalla grande. Encuentra una forma de originalidad en su moda de todos los días y en la decoración de su casa, exponiendo con ciertos detalles su personalidad extrovertida y conectada a las artes y a la naturaleza. Es por eso que sus posteos en redes sociales se vuelven observados por expertos fashionistas y en diseño de interiores.

Sin embargo, la estructura de su hogar con Ricardo Mollo fusiona un estilo vintage con el histórico inglés, generando personalidad en cada habitación y exponiendo su amor por los objetos distintivos de diferentes épocas. Es así como, en uno de sus últimos posteos, se destacó la tendencia deco que aporta calidez al lugar, y que las abuelas ya pusieron de moda. Con elegancia y tonalidades apagadas, Natalia Oreiro dejó en claro cómo mantener el estilo histórico, incluso en los objetos más pequeños.

Natalia Oreiro

La tendencia deco heredada por las abuelas que aporta calidez y elige Natalia Oreiro para su casa

Natalia Oreiro encuentra la calidez de su hogar en las decoraciones vintage que mantienen un estilo histórico de su mansión. Fusionando la naturaleza con la arquitectura clásica y lejana a la moderna, la actriz se vuelve una portadora de tendencias que reviven antiguas épocas. Es así como, en sus últimos posteos, mostró detalles de su hogar que le fascinan y llamó la atención de los expertos en diseño de interior con una deco que las abuelas pusieron de moda y ella continuó.

En su cocina-comedor, presenta una mesada de gran tamaño, apoyada sobre una pared blanca tiza, que lleva un gran mueble en todo su largo y alto. Es allí mismo donde ella guarda la vajilla de refinada colección de porcelana y loza antigua de inspiración botánica y estilo europeo. Con diseños que la conectan con la naturaleza, presentan bordes delicados que los hacen más cercanos a los que tienen las abuelas en sus casas. Sumados a la mesa de campo, las sillas cesca y los detalles clásicos, lo hacen el centro de atención de miradas, en una casa donde, en cada habitación, surge una personalidad del estilo europeo histórico y campestre.

La tendencia deco de Natalia Oreiro

Así es la casa de Natalia Oreiro: estilo inglés e histórico

La casa de Natalia Oreiro es una fusión perfecta entre el estilo histórico, las cabañas campestres inglesas y la búsqueda de naturaleza, brindando personalidad por sí sola. Alejada de las nuevas tendencias minimalistas, su hogar con Ricardo Mollo se vuelve una muestra perfecta del estilo nostálgico chic, una tendencia que fusiona el romanticismo campestre con el coleccionismo vintage consciente. Entre algunos detalles esenciales, se encuentran los colores de tonalidades "viejas", con un estilo gastado intencional.

La arquitectura interior se apoya en el uso de maderas y texturas rústicas, al igual que ventanales con formas redondas o de arcos, y la combinación de muebles oscuros con mesadas de mármol claro. Mucho del interior del hogar se basa en la decoración y los accesorios que ellos le agregaron, sumándole una personalidad conectada con el afuera y la naturaleza, pero también reviviendo tendencias del pasado y de otros continentes del mundo.

La casa de Natalia Oreiro

La conexión con la naturaleza: la importancia del parque en la casa de Natalia Oreiro

Si bien la casa de Natalia Oreiro se distingue por su estilo histórico y revivir tendencias vintage, lo más destacado del espacio es su conexión con la naturaleza y su búsqueda de estar en el "medio del bosque". No solo con el diseño de sus objetos, sino que encuentra esta estética en todos los detalles del exterior de su casa. La actriz comparte las mejores fotografías entre sus flores de colores, en los pasajes naturales y las vistas privilegiadas que tiene, dentro de su gran recinto privado y de gran magnitud. El exterior se conecta con la cultura oriental a través de un cuidado jardín japonés y una gran escultura de madera tallada.

Sin embargo, el punto clave de encuentro es un invernadero de vidrio, rodeado de laberinto de piedras y flores de colores. La estructura de vidrio le da paso al sol para crear un espacio natural y protegido, donde ella guarda parte de su huerta y crea un espacio para disfrutar del aire libre, sin importar la temperatura del exterior. Este lugar se vuelve de los favoritos de la actriz y deja en claro el amor que le tiene a la naturaleza y a las actividades al aire libre.

El jardín de Natalia Oreiro

Natalia Oreiro fusiona en su hogar las tendencias de diferentes épocas, con la búsqueda de la naturaleza, para crear un refugio relajado y protegido por la intimidad. A pesar de que su trabajo la obliga a estar en la vorágine de la ciudad y en la modernidad, la actriz encuentra en la moda y el diseño de interior una forma de desplegar su personalidad artística, reviviendo tendencias y siguiendo los consejos de las abuelas que imponen moda con sus colecciones de lujo. En los últimos días, se sumó a la colección de vajilla de porcelana, con una estética botánica que sigue el estilo inglés histórico y campestre de su casa.

A.E