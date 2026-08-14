Así fue el cumpleaños de Giorgia, la hija de Ivana Icardi: manualidades, piscina y capibaras

Ivana Icardi compartió con sus miles de seguidores un momento inolvidable: el cumpleaños número 5 de su hija Giorgia. Mediante su red social, la joven subió las postales que resumen la hermosa y divertida tarde que disfrutó su pequeña junto a sus amigos y familiares.

El álbum de fotos del cumpleaños número 5 de Giorgia, la hija de Ivana Icardi

Ivana Icardi celebró los 5 años de su hija Giorgia con una divertida y tierna fiesta en su casa, rodeada de familiares y amigos. La hermana de Mauro Icardi compartió en Instagram varias postales de la celebración y mostró cada detalle de una jornada pensada especialmente para que la pequeña y sus invitados disfrutaran de una tarde llena de juegos, creatividad y diversión.

“Y con esta fiesta llena de amor, manualidades, diversión, dumplings y piscina, damos por celebrados los 5 años de Giorgia”, escribió Ivana Icardi junto a las imágenes. Luego, emocionada por la fecha, agregó: “Gracias a todxs los que pudieron venir por compartir este ratito con nosotras. Este año nuestra foto salió borrosa, pero la publico igual. Deséenme suerte que los 5 vienen fuertes”.

Así fue el cumpleaños de Giorgia, la hija de Ivana Icardi

El festejo contó con una ambientación delicada, con banderines en tonos pasteles y un globo con el número 5 en colores dorado y rojo. La mesa dulce también fue protagonista, con pequeñas donas, muffins, ice pops y cookies especialmente preparados para la ocasión.

Sin embargo, todas las miradas se las llevó la torta de cumpleaños. Se trató de un diseño de crema rosa, decorado con pequeños dumplings sonrientes y un arcoíris, una combinación que le dio un aspecto divertido y muy acorde con el espíritu infantil de la celebración.

Para su gran día, Giorgia lució un adorable vestido de jean en tono celeste, una elección cómoda y fresca que combinó con unas sandalias beige. El estilismo siguió la estética delicada de la decoración y permitió que la pequeña disfrutara de todas las actividades previstas para la jornada.

Así fue el cumpleaños de Giorgia, la hija de Ivana Icardi

Un cumpleaños repleto de capibaras y manualidades

Entre las propuestas que Ivana Icardi preparó para los invitados hubo una especial dedicada a las manualidades. La influencer armó una mesa creativa con libros de capibaras, pinturas, lápices de colores y pequeñas pizarras de madera con hojas en blanco para que los chicos pudieron entretenerse dibujando y pintando mientras compartían la celebración. La temática que es furor entre los más chicos también se hizo presente en el cumpleaños: capibaras. Los libros con estos personajes estuvieron en el evento y fueron los más elegidos por los invitados.

Así fue el cumpleaños de Giorgia, la hija de Ivana Icardi

Según contó la modelo, la tarde también incluyó juegos en la piscina. Así fue el cumpleaños de Giorgia, la hija de Ivana Icardi: una fiesta íntima y familiar que contó con manualidades, piscina y capibaras. Fiel a su estilo, la hermana de Mauro Icardi compartió las imágenes con sus seguidores y cosechó una lluvia de corazones.