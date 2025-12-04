Las mejores fotos de las vacaciones de Cande Ruggeri en Miami: tarde de playa con su hija Vita y el divertido encuentro con un famoso

Cande Ruggeri disfrutó de unas vacaciones en Miami y compartió las mejores fotos de su estadía, donde se la pudo ver en la playa junto a su hija Vita y en compañía de su pareja. La jornada también incluyó un encuentro inesperado con un famoso que sumó un toque especial a su viaje. Las imágenes reflejaron momentos de descanso y diversión que marcaron el inicio de la escapada familiar.

Cande Ruggeri compartió las fotos del inicio de sus vacaciones en Miami

Cande Ruggeri mostró las mejores fotos de sus días en Miami, con momentos de playa junto a su hija Vita y la compañía de su pareja. Entre las imágenes también apareció un divertido cruce con un reconocido personaje que se convirtió en parte de la experiencia. Las postales revelaron la frescura de un viaje que combinó relax, moda y la espontaneidad de encuentros que enriquecieron su estadía en la ciudad.

Cande Ruggeri

En las últimas horas, la modelo compartió una serie de imágenes que reflejaron la primera jornada de sus vacaciones en la playa, donde se la pudo ver acompañada por su pareja y su hija Vita, de dos años. “Día 1 en Miami”, escribió en una de las publicaciones que marcaron el comienzo de sus vacaciones.

Una de las fotos que más deslumbró a sus seguidores la muestra tomando sol con un bikini negro y un sombrero en tono neutro, disfrutando de la tranquilidad de la arena. A su lado, Vita lució una malla enteriza blanca con estampado floral, un look fresco y acorde a la ocasión. La postal madre e hija se robó varios comentarios donde expresaron el parecido que existe entre ambas.

Cande Ruggeri y Vita

Las publicaciones de la influencer mostraron que las vacaciones en Miami tuvieron como eje principal la familia. La modelo se mostró relajada junto a su pareja y disfrutando de cada momento con su hija, en un entorno que combina descanso y diversión. La elección del destino no es casual, ya que la ciudad ofrece playas, gastronomía y entretenimiento.

El encuentro de Cande Ruggeri con un famoso en medio de la playa en Miami

La sorpresa de la jornada llegó con la aparición de Lizardo Ponce, quien también se encontraba en Miami. Cande Ruggeri compartió una foto junto al influencer en la playa, mostrando el divertido cruce que tuvieron durante el día. Este encuentro reforzó la idea de que el viaje no solo estuvo marcado por el descanso.

Cande Ruggeri y Lizardo Ponce

Después de la divertida coincidencia en la playa, ambos artistas compartieron una salida nocturna en Miami. La modelo y el influencer fueron vistos cenando junto a Vita en un reconocido restaurante de la ciudad, lo que sumó una nueva postal a las vacaciones. La reunión mostró el buen vínculo que mantienen y la naturalidad con la que disfrutan de momentos compartidos.

Cande Ruggeri, Vita y Lizardo Ponce

Cande Ruggeri compartió las mejores fotos de sus vacaciones en Miami y entre ellas apareció Lizardo Ponce, con quien coincidió en una salida que sumó un momento especial al viaje. La tarde de playa junto a su hija Vita y el encuentro con el influencer completaron una serie de postales que reflejaron descanso, familia y amistad en uno de los destinos más elegidos.

