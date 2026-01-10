Así fue el cumpleaños de Vita, la hija de Cande Ruggeri: sorpresa en un hotel, temática de Frozen y un increíble castillo encantado

Cande Ruggeri vivió un momento de mucha emoción: su hija Vita cumplió 3 años. Con motivo de celebrar esta fecha tan especial, la joven preparó varias sorpresas para su primogénita y las mostró en su red social. Sus seguidores quedaron cautivados con su alegría y la increíble decoración que tuvo la fiesta.

Las fotos del cumpleaños número 3 de Vita, la hija de Cande Ruggeri

Cande Ruggeri y su pareja, Nicolás Maccari, celebraron el cumpleaños número 3 de su hija con un festejo soñado que tuvo lugar en un exclusivo hotel. La pareja eligió un entorno elegante y amplio para reunir a familiares y amigos en una jornada especial dedicada por completo a la pequeña.

La temática elegida para la celebración fue Frozen, uno de los clásicos infantiles más queridos y el favorito de la protagonista del día, que marcó cada detalle de la decoración. El salón fue ambientado como un verdadero reino de hielo, con una imponente escenografía central que recreó un castillo en tonos celeste, blanco y azul, iluminado con luces suaves que aportaban un clima mágico.

El cumpleaños de Vita, la hija de Cande Ruggeri

La decoración incluyó globos en diferentes tamaños y tonalidades pastel, algunos transparentes con copos de nieve en su interior, que flotaban alrededor del espacio. A los costados del castillo se destacaban figuras de tamaño real de Elsa y Anna, los personajes principales de la película, acompañadas por árboles que simulaban un paisaje invernal encantado.

La mesa principal también siguió la estética Frozen, con una torta de varios pisos decorada en celeste y blanco, detalles de copos de nieve y elementos brillantes que completaban el concepto. Todo estuvo pensado para transportar a los invitados al universo del film y generar una experiencia inolvidable para los más chicos. En la tierna imagen que compartió la madre de Cande Ruggeri en Instagram se puede ver a la empresaria junto a Nicolás Maccari y sosteniendo en brazos a Vita al momento de cantar el Feliz cumpleaños.

El cumpleaños de Vita, la hija de Cande Ruggeri

La cumpleañera luce un adorable vestido celeste como el de la princesa de esta historia y una tiara brillante. Entre los invitados, se encontraban los abuelos de Vita, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, quienes no dudaron en posar con ella súper felices y emocionados. "Vita sos lo más. Disfrutaste, bailaste, sos una nena feliz y ese es nuestro mayor orgullo. Cale y Niquito gracias por la nieta hermosa que nos dieron. Feliz cumple Princesa", escribió la esposa del exjugador junto a la dulce fotografía.

Cande Ruggeri sorprendió a su hija Vita con dulces y regalos por su cumpleaños

Previo al festejo en el salón, Cande Ruggeri mostró la increíble sorpresa que preparó para su hija Vita. Al despertarse, la niña se encontró con globos y regalos muy especiales que estaban relacionados a la película infantil. Además, sus padres la sorprendieron con cupcakes y el vestido que iba a usar en el evento.

"Que los cumplas feliz amorcito de mi vida gracias por ser vos. Te amo para siempre", expresó la influencer junto al video donde mostraba la reacción de su nena. Los "likes" de sus seguidores se hicieron presentes rápidamente y entre los comentarios se encontraban los de sus amigos famosos como Lizardo Ponce y Sofía Zámolo. "Feliz cumple Vitu hermosa", comentó el joven. La modelo, por su parte, escribió: "Te morfo Vitu linda. Muy feliz cumple. Qué linda manera de empezar ese cumple".

Así fue el cumpleaños de Vita, la hija de Cande Ruggeri: sorpresa en un hotel, temática de Frozen y un increíble castillo encantado que dejó cautivada a la agasajada. Sin dudas, un festejo íntimo y mágico, a la altura de un momento inolvidable para la top model y su familia.