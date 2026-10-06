La llamativa combinación street style de Eva Bargiela que marcó tendencia

Eva Bargiela volvió a destacarse en redes sociales con una elección que combina personalidad y tendencia. La influencer sorprendió con un look de marcada impronta urbana y estilo street style, que conquistó rápidamente a sus miles de seguidores.

El look de Eva Bargiela que combina una camisa fruncida con un pantalón camuflado

Eva Bargiela demostró su capacidad para combinar prendas de diferentes estilos con una propuesta de street style que no pasó desapercibida. La modelo apostó por un estilismo donde la originalidad estuvo en el contraste de texturas, siluetas y estampas, con dos prendas protagonistas que se complementaron a la perfección.

La pieza clave del outfit fue una blusa blanca tipo camisa que, lejos de tratarse de un diseño clásico, presenta una confección deconstruida y un marcado efecto drapeado que transforma por completo la tradicional camisa blanca. El diseño elegido por Eva Bargiela se destaca por un fruncido lateral pronunciado que recorre el torso y genera una serie de pliegues asimétricos. Esta particular detalle le aporta volumen y movimiento a la parte superior del look.

El look de Eva Bargiela que combina una camisa fruncida con un pantalón camuflado



Otro de los detalles que llaman la atención son las múltiples tiras finas de tela que caen libremente desde la cintura y las mangas. Este recurso aporta dinamismo y refuerza la estética descontracturada del conjunto. La terminación de la pieza también escapa de las formas tradicionales: es irregular y presenta diferentes picos que caen sobre la cintura del pantalón, sumando una cuota de originalidad a una prenda tan clásica como la camisa blanca.

Para generar contraste, Eva Bargiela combinó la blusa con un pantalón de inspiración militar. Se trata de un diseño de largo midi, corte holgado y pierna ancha, realizado en el clásico estampado camuflado en tonos verdes y marrones. La combinación de ambas prendas demuestra cómo el estilo street style continúa vigente y puede incorporarse a propuestas más sofisticadas sin perder su esencia urbana.

El calzado artesanal que equilibró el look de Eva Bargiela

Para completar el look, Eva Bargiela eligió mules planos de color blanco, con puntera cerrada y un delicado detalle tejido. Este calzado funciona como contrapunto frente a la intensidad visual del pantalón camuflado. Además, su tonalidad blanca recupera el color de la blusa y aporta una sensación más liviana y fresca al atuendo.

El calzado artesanal que equilibró el look de Eva Bargiela



Con esta elección, Eva Bargiela logró equilibrar una prenda de inspiración militar con otra de estética más femenina y sofisticada, demostrando que mezclar estilos y jugar con los contrastes puede ser una de las claves del estilo urbano actual. De esta manera, Eva Bargiela apostó por una llamativa combinación street style que marcó tendencia y sirvió como inspiración para otras personas a la hora de crear un outfit original y con personalidad.