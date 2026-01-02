El dramático relato de Jorge Rial tras sentir un fuerte terremoto en México durante sus vacaciones: “Tembló el edificio”

El comienzo de las vacaciones de Jorge Rial en México tomó un giro inesperado cuando un sismo de fuerte intensidad sacudió parte del país y lo sorprendió durante su estadía. El periodista argentino, que se encontraba relajándose en la ciudad, compartió con sus seguidores cómo fue la experiencia y cómo reaccionó la población ante el fenómeno natural.

El periodista argentino compartió su experiencia en redes

Rial se encontraba en México, disfrutando de sus días libres en medio de un clima veraniego, cuando alrededor de las 8 de la mañana se activó la alarma sísmica que anuncia movimientos telúricos. Aunque no esperaba vivir un evento de este tipo, el periodista se encontró en primera persona con la intensidad del movimiento.

“Mi primer terremoto en México, 6.5 (o 6.6) en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, relató Rial en sus historias de Instagram, donde no sólo contó el episodio, sino que también lo musicalizó con la icónica canción Cuando pase el temblor del grupo Soda Stereo, reflejando la sorpresa que vivió en esos segundos.

La experiencia del sismo

Según el conductor, el movimiento fue lo bastante perceptible como para que se sintiera en los edificios donde se encontraba hospedado. “Tembló el edificio, uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo vuelve a la normalidad”, expresó Rial mientras compartía detalles de lo ocurrido. El temblor tuvo su epicentro en las costas de Guerrero, cerca de Acapulco, y aunque su punto de origen estaba a varios kilómetros de distancia, fue lo suficientemente fuerte como para sentirse incluso en la Ciudad de México.

El sismo sorprendió a residentes y turistas en México, generando evacuaciones preventivas y momentos de tensión.

Más allá del susto, lo que más llamó la atención del periodista fue la respuesta organizada y tranquila de las personas durante la evacuación. En sus relatos, Rial destacó el funcionamiento del sistema de alarma y la calma de la población local, que siguió los protocolos de seguridad establecidos sin pánico ni desorden. “Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso, todos saben qué hacer”, describió.

Expertos en sismología recuerdan que México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación geográfica sobre varias placas tectónicas —como la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica— lo que hace que sismos de magnitudes moderadas y fuertes sean parte de la cotidianidad en algunas regiones del país.

Evacuación y protocolo ante sismos

La reacción de los residentes locales refleja años de experiencia sobre cómo actuar en caso de un terremoto. En lugares como la Ciudad de México, donde los sismos son relativamente frecuentes, se realizan simulacros y existe una cultura consolidada de prevención que se traduce en respuestas rápidas y ordenadas cuando suenan las alarmas.

Rial también compartió que la experiencia le permitió observar de cerca cómo las personas habían interiorizado las medidas de seguridad ante movimientos telúricos, lo que contribuyó a que la evacuación se realizara sin caos y con pleno respeto por las indicaciones.

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia tras el movimiento sísmico

Aunque para muchos turistas un sismo puede ser motivo de preocupación, en el caso de Rial predominó la reflexión y el asombro. A pesar de lo inesperado del momento, el conductor logró transmitir tranquilidad tanto para su familia como para sus seguidores, afirmando que el evento fue solo un susto y que todo volvió a la normalidad poco después.

El episodio, además, se convirtió en un recuerdo más de su viaje, ligado no solo a paisajes y experiencias de descanso, sino también a la capacidad de adaptación ante fenómenos naturales que caracterizan a ciertos destinos turísticos. Mientras México sigue siendo elegido por miles de visitantes cada año por su riqueza cultural y geográfica, también recuerda que convivir con sismos es una parte inherente de la vida en ese país.

“Se sintió fuerte, pero fue solo un susto”, expresó Jorge Rial

Tras el temblor, Jorge Rial continuó con su estadía y compartió su experiencia tanto en redes como en medios, aportando un testimonio de primera mano sobre cómo se vive un terremoto en un país con estas particularidades geológicas. La historia se suma a una serie de anécdotas de viajeros que han experimentado temblores fuera de su país de origen, reforzando la importancia de estar informados y de contar con protocolos claros ante este tipo de eventualidades.

