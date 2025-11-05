Oriana Sabatini se cansó de los rumores de infidelidad de Paulo Dybala: "¿Qué los frena a mostrar lo que tienen?”

Oriana Sabatini se encuentra de viaje en la Argentina, donde aprovechó a reencontrarse con su familia tras meses sin verse. Ante esto, al estar alejada de su marido, Paulo Dybala, quien se quedó a cumplir sus compromisos laborales en Italia, los rumores de infidelidad comenzaron a brotar por las redes sociales. Cansada de las especulaciones y de los rumores malintencionados que intentan “cuidarla” de la presunta traición del padre de su beba, la hija de Catherine Fulop respondió con dureza a los haters.

La palabra de Oriana Sabatini ante la presunta traición de Paulo Dybala

Oriana Sabatini viajó a la Argentina con motivo de reencontrarse con su familia y acompañar a su mamá, Catherine Fulop en la inminente operación que va a sufrir luego de su caída en el show de Erreway en el Movistar Arena. No obstante, no todo es color de rosa para la esposa de Paulo Dybala ya que, al pisar el país, crecieron los rumores de infidelidad de su marido. Tras estas especulaciones, la influencer habló en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y lanzó una dura crítica: "Obvio que leo porque soy chismosa y claramente uno siempre prefiere que el chisme no sea sobre uno. Pero, sí. La verdad es que me rompe las pelotas”.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini | Instagram

En este marco, se animó a desafiar a los portadores de esta información, asegurando que ella no tiene pruebas fehacientes que pongan al delantero en jaque. “Es chisme. O sea, si vas a decir algo así... ¿qué te frena de mostrarlo?”, expresó con firmeza. Asimismo, no conforme con estas declaraciones, disparó: “¿Me estás cuidando? ¡Si ya no nos cuidaste al decir cosas sobre mí o mi pareja! Entonces, no entiendo qué los frena a mostrar lo que tienen”.

Así convive Oriana Sabatini con las fake news sobre su matrimonio

Respecto a cómo afronta día a día las versiones que aseguran que Paulo Dybala la traicionó sentimentalmente, Oriana Sabatini desdramatizó la situación: “A veces, siento que piensan que tenemos más miedo del que tenemos. Y sí, es una mierda que te pase algo así y nadie quiere que le pase, pero como sabemos, pasan muchas cosas en la vida y en las relaciones. Yo confío en que no”.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini | Instagram

Por su parte, confesó que, al ser ambas figuras públicas, se acostumbraron a vivir con las especulaciones del medio y, sobre todo, de los usuarios en redes sociales. “No afecta a la pareja para nada porque yo sé que, si llega a suceder, me voy a enterar”, afirmó. Finalmente, confrontó a todos lo que fueron portavoces de esta presunta fake news sobre su matrimonio. “Estaría buenísimo que no digan nada de nadie y que no se metan con nadie que no conocen, y de quienes no pueden probar o mostrar nada. Realmente, me jode la gente que es mala leche y si vas a ser mala leche, sé mala leche con ganas. Y si tenés algo que es posta, mostralo”.

Una vez más, Oriana Sabatini gambetea con firmeza los dichos sobre la presunta infidelidad de Paulo Dybala, dejando en claro la confianza que le tiene a su marido, aún en la distancia. Por su parte, mostró una actitud donde no está dispuesta a permitir que nada ni nadie arruine el dulce momento que está atravesando tras su embarazo de cinco meses, aunque pronto viajará a Europa para alistarse para el nacimiento de la beba que será en Italia.

NB