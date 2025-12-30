Así fue el regreso de La China Suárez y Mauro Icardi a Turquía: sorpresa en el jardín y una nueva cartera Louis Vuitton

La China Suárez y Mauro Icardi emprendieron su regreso a Turquía luego de pasar las fiestas de Navidad en Argentina. La vuelta, que estaba prevista inicialmente para el 27 de diciembre, finalmente se concretó el 29 por la noche, en un vuelo de línea y sin la compañía de los niños, marcando el cierre definitivo de las vacaciones familiares.

Mauro Icardi y la China Suárez

Fieles a su estilo, la pareja eligió mostrar algunos fragmentos de ese viaje sin grandes declaraciones, dejando que las imágenes hablaran por sí solas. Desde el avión hasta la llegada a su casa en Estambul, cada postal construyó un relato que combinó intimidad, sofisticación y un fuerte contraste entre el verano argentino y el invierno europeo.

Un viaje con accesorios de lujo

Durante el vuelo, Mauro Icardi compartió una historia en la que se la ve a la China Suárez sonriente y relajada en su asiento, con un look deportivo y cómodo, ideal para un viaje largo. Sin embargo, lo que captó rápidamente la atención fueron los accesorios que acompañaron a la pareja en el traslado.

La China Suárez de regreso a Estambul

En primer plano se destacaron dos piezas exclusivas de Louis Vuitton: un bolso Keepall Bandoulière 25 en monograma verde militar, personalizado con iniciales y valuado en 2.810 dólares, y una Hanging Toiletry Bag confeccionada en lona recubierta con detalles dorados, cuyo precio ronda los 1.760 dólares. Ambos accesorios, realizados en cuero vacuno, sumaron funcionalidad y reforzaron el perfil sofisticado y cosmopolita que la pareja cuida en cada uno de sus movimientos internacionales.

Así fue la llegada de la pareja a Estambul

Ya en Turquía, Mauro Icardi y la china Suárez fueron recibidos por la primera nevada del invierno de Estambul. Lejos del sol y el clima festivo de Buenos Aires, la escena se volvió casi de película. En las imágenes que compartieron tras el arribo, se los puede ver juntos al aire libre, abrigados con ropa oscura, mientras que la nieve comienza a cubrir el jardín.

La China Suárez y Mauro Icardi en Estambul

En una de las postales más comentadas, Mauro Icardi aparece de pie, con los brazos abiertos, sobre el césped completamente blanco, como dando la bienvenida a esta nueva etapa. En otra, la China Suárez camina sola por el jardín, dejando huellas visibles en la nieve, con botas rosadas que contrastan con el paisaje y una actitud relajada, casi lúdica. Sin anuncios ni palabras de más, la pareja cerró así el capítulo de las fiestas en familia y dieron inicio a su rutina en Turquía.