Wanda Nara reveló cómo es la previa del cumpleaños de su hija y un video podría enfurecer a Mauro Icardi

Wanda Nara está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida tras el rotundo éxito de MasterChef Celebrity: el programa de cocina bate picos de audiencia en el prime time de la televisión abierta. En el plano personal, pese a que los conflictos judiciales con Mauro Icardi siguen su curso, la mediática sigue haciéndose cargo de todo lo que compete a la crianza de sus hijas distribuyendo sus tareas profesionales con su labor de madre.

En la antesala del cumpleaños de Isabella, difundió un tierno video que tiene como protagonistas a la familia paterna de la niña, lo que podía enfurecer al jugador del Galatasaray.

Wanda Nara | Instagram

Así es la previa del cumpleaños de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi

Desde que Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron se desató un guerra mediática y judicial que tiene a ambos en un litigio por la custodia y el bienestar de sus hijas Isabella y Francesca. No obstante, la empresaria se muestra cercana a la familia del capitán del equipo turco, una actitud que pone más tensa la relación entre ambos.

A mediados de año, la rubia viajó junto a sus herederas rumbo a Rosario para festejar los quince años de una de las integrantes del clan Icardi, donde se la vio muy animada junto a todos los miembros de su exfamilia política, incluido su exsuegro, Carlos Icardi, y la abuela.

Sin embargo, al parecer, este contacto estrecho perdura en el tiempo. Al punto tal de que, en la antesala a celebrarse los 9 años de Isabella, tíos, primos y hasta la matriarca se trasladaron con destino a Buenos Aires para estar en este día tan importante para ella.

A través de su cuenta personal de Instagram, la presentadora de Telefe, reposteó un video grabado en el interior de una combi integrada por parientes del delantero. “Camino al cumple de Isabella Icardi. Desde Rosario toda la familia”, fue el texto que acompañó al registro audiovisual de la cuenta de Bruno Carlovich.

Pese a la lluvia y a la feroz tormenta que azotó a gran parte del país, se ve a todos los pasajeros cantando sonrientes mientras circulan por la ruta que une ambas ciudades. Wanda, orgullosa, presume el amor que reciben sus hijas por parte de los lazos sanguíneos paternos.

Wanda Nara y Maxi López vs Mauro Icardi | Instagram

Un nuevo round entre Wanda Nara y Mauro Icardi

A pesar de las idas y vueltas que marcaron su historia, Maxi López volvió a sorprender al mostrarse cerca del entorno de su ex, Wanda Nara, al compartir en redes fotos del cumpleaños número 9 de Isabella Icardi, la hija menor de Mauro Icardi. La rubia decidió adelantar el festejo del cumpleaños de su hija en Buenos Aires, rodeada de familiares y amigos. Lo llamativo fue que, entre las imágenes del evento, el participante de MasterChef Celebrity también publicó postales del encuentro, dejando en claro que mantiene una buena relación con las niñas y que, pese al pasado turbulento, las diferencias parecen haber quedado atrás cuando se trata de sus hijos.

El gesto no pasó desapercibido: mientras Mauro Icardi permanece en Turquía con el Galatasaray, su familia disfrutará de una celebración íntima junto a Wanda y Maxi, quien continúa enfocada en sus proyectos en Argentina. De esta manera se abre un nuevo capítulo en la compleja historia que une -y separa- a Wanda, Maxi y Mauro.

La llegada de los familiares de Mauro Icardi a Buenos Aires para festejar el cumpleaños número nueve de Isabella deja en evidencia que, más allá de las tensiones y distancias, los lazos afectivos siguen cruzando fronteras. Sin embargo, este gesto de cercanía con Wanda Nara podría no ser bien recibido por el futbolista del Galatasaray, quien tal vez vea en esta unión familiar un signo más de la fuerte influencia y el magnetismo que la madre de sus hijas continúa ejerciendo incluso a la distancia.

NB