La angustia de Evangelina Anderson en Masterchef Celebrity por un plato que le causó impresión

Este martes en MasterChef Celebrity (Telefe) se llevó a cabo una gala llena de tensión. Con el correr de los días y con el avance de los participantes en el certamen, los desafíos se van volviendo aún más complicados y complejos. Pese a que Evangelina Anderson muestra ser una concursante llena de cualidades para llegar a la gran final, en esta última emisión se vio desbordada al ver a un particular ingrediente que casi la hace llorar.

Evangelina Anderson al borde del llanto

Al momento de ingresar a MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson contó que era vegetariana y que desde hacía muchísimos años no consumía carnes de ninguna índole. Sin embargo, en esta última edición se tuvo que enfrentar a una libre como ingrediente principal de su plato, quedando completamente en shock.

Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity | Twitter

La mecánica del ciclo que conduce Wanda Nara comenzó, como de costumbre, con una misteriosa caja sobre las islas de los participantes. Al momento de descubrir qué había allí adentro, cada uno de ellos se topó con ingredientes exóticos y, con una libre, como ingrediente central. Al verlo, la expareja de Martín Demichelis no pudo contener el espanto: “No quiero ver, ni oler, ni oír”, expresó en un acto de conmoción total.

Para desligarse de responsabilidades, Germán Martitegui explicó que fue la propia Wanda Nara quien sugirió ese animal para generar más tensión y llevar a que los cocineros amateurs demuestren sus destrezas culinarias. Con las manos sobre la cara y los ojos llorosos, Evangelina preguntó de qué animal se trataba. Acto seguido, le solicitó a Ian Lucas que la ayude a trozarlo para que no sea ella quien tenga que hacer esa tarea que va en contra de sus principios morales

Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity | Twitter

Evangelina Anderson recurrió a la ayuda de Ian Lucas

Visiblemente angustiada por estar frente a un animalito muerto, Evangelina Anderson se apoyó en la contención y en el acompañamiento de Ian Lucas. El influencer fue el sostén emocional y quien troceó por ella las piezas de la liebre, liberando tensiones en su compañera.

Finalmente, la exbailarina de Pasión de Sábado logró presentar su menú, aunque no fue del agrado del jurado. No obstante, el mal recuerdo de ver al animal sobre la mesada volvió a aparecer cuando Andy Chango explicó su plato. Tomando como referencia una metáfora malograda de una liebre en el bosque -ellas se alojan en el desierto pampeano-, el rostro de Anderson se iba horrorizando lentamente. En este instante, Wanda Nara intervino para pedirle que redondee porque su contrincante la estaba pasando mal. “Sí, me empecé a imaginar cualquier cosa para no pensar en eso”, movilizada por la experiencia de ser ella misma quien tenga que cocinar una comida de estas características.

Sumarse al staff de cocineros amateurs de MasterChef Celebrity no es tarea sencilla y, con el avance del certamen, los platos se van volviendo más exigentes. No sólo por la consistencia de los mismos, sino por ser ellos quienes enfrenten sus miedos, valores o prejuicios. En este caso, Evangelina Anderson logró sortear los obstáculos morales para seguir firme con su ambición de consagrarse una de las ganadoras del certamen de cocina más importante del país.

NB