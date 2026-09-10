Así fue el viaje paradisíaco de India, la hija de Facundo Arana y María Susini en Bali: “Dreamland”

India Arana, la hija mayor de Facundo Arana y María Susini, volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales con una nueva aventura. Después de pasar dos meses en Europa, la joven armó nuevamente las valijas y se trasladó a Bali, uno de los destinos más paradisíacos del mundo.

India, la hija de Facundo Arana y María Susini compartió las mejores fotos de la costa de Bali

India Arana, la hija de Facundo Arana y María Susini reveló en sus redes sociales postales de su increíble estadía en Indonesia junto a su mamá y sus dos hermanos, Yaco y Moro. A través de su cuenta de Instagram, la influencer mostró sus mejores momentos y paisajes en Dreamland Beach, una de las playas de Uluwatu en Bali, conocida como el templo costero, por sus imponentes vistas y su entorno natural.

India, la hija de Facundo Arana y María Susini en Bali

A pesar de que India tiene un perfil bajo, utiliza sus redes sociales para compartir imágenes de sus actividades deportivas y también, sus viajes, en esta oportunidad publicó una serie de instantáneas en las que se la puede ver disfrutando del mar, la naturaleza y la tranquilidad del destino elegido.

Dreamland Beach se encuentra en Uluwatu, una zona costera de Bali conocida por sus acantilados, sus aguas turquesas y sus extensas playas de arena. En las imágenes, la hija de Facundo Arana posó sobre un mirador con el océano de fondo. Para la ocasión, lució una remera blanca de estilo lencero, anteojos negros, el pelo suelto y un pareo en tonos naranja y violeta, un look relajado y colorido acorde con el paisaje tropical.

India Arana viajó a Bali junto a su mamá y sus dos hermanos.

En otra de las fotografías, la joven apareció bebiendo agua de un coco mientras contemplaba el mar y en otras se mostró aprovechando un día de playa, caminando por la costa de aguas cristalinas y arena clara, en una jornada marcada por el descanso y el relax absoluto. También, la hija de María Susini retrató distintos rincones del lugar: un monte rodeado de agua y un mono ubicado sobre una estructura, con la naturaleza balinesa como escenario. “Realmente Dreamland”, escribió.

La influencer a puro relax en Bali.

India, la hija de Facundo Arana y María Susini en la playa de Dreamland Beach, Bali.

Con esas palabras, India Arana describió la experiencia de visitar un lugar que parece salido de un sueño y que se convirtió en el escenario de una nueva etapa personal. Sus seguidores pudieron conocer, a través de las postales, parte de la aventura que la joven comenzó lejos de la Argentina.

Las fotos del viaje de India, la hija de Facundo Arana, en Bali

India, la hija de Facundo Arana y María Susini está cumpliendo su sueño

India Arana al cumplir 18 años tomó un nuevo rumbo en su vida en el exterior, la decisión se dio justo meses después de la separación de Facundo Arana y María Susini y tras estar internada a causa de una dura caída haciendo equitación. Después de ese episodio, la joven comenzó a emprender nuevos desafíos y explorar diferentes destinos.

Primero la hija del actor y la modelo permaneció dos meses en Bélgica, donde conoció los principales destino culturales de Europa. Luego, recientemente, la adolescente inició su viaje a Bali. En una entrevista para "Paso Montagna" en Radio Rivadavia, Facundo Arana se refirió del sueño de su hija de viajar por el mundo. "India no tiene un camino, sino 14 mil que quiere recorrer. Eso es lo que aplaudo", expresó el artista.

India, hija de Facundo Arana y María Susini disfrutando de las playas de Bali, Indonesia.

Según las imágenes de sus redes sociales, India Arana continúa practicando surf en Bali, uno de sus deportes favoritos y que comparte con Facundo Arana y María Susini. Por tal motivo, viajó a Indonesia junto a una academia de surf que ayuda a los practicantes en su entrenamiento. Así, además de conocer nuevos paisajes, la joven sigue vinculada con una actividad que disfruta y que forma parte de su estilo de vida. Con sus imágenes desde Dreamland Beach, India mostró una faceta aventurera, independiente y conectada con la naturaleza.