Así fueron las vacaciones de Leo Montero y María Laura Tedesco en Miami para celebrar más de 17 años juntos

Leo Montero y María Laura Tedesco construyeron una relación que se mantuvo a lo largo de los años mientras ambos desarrollaban sus respectivos proyectos profesionales. Aunque el conductor es una figura reconocida de la televisión argentina, la pareja también suele compartir algunos momentos de su vida cotidiana a través de las redes sociales.

Con el paso del tiempo, los viajes se convirtieron en una de las experiencias que el matrimonio muestra públicamente. Paisajes, salidas y momentos de descanso forman parte de esas publicaciones en las que aparecen juntos y que permiten conocer otra faceta de una historia que comenzó antes de su casamiento.

Leo Montero y María Laura Tedesco durante sus vacaciones en Miami (Instagram)

Así fueron las vacaciones de Leo Montero y María Laura Tedesco en Miami

Esta vez, el destino elegido fue Miami, desde donde María Laura Tedesco compartió una serie de imágenes de los momentos que disfrutó junto a Leo Montero. Playa, recorridos por la ciudad y distintas salidas formaron parte de los días de la pareja en Estados Unidos.

Entre las postales aparecen ambos frente al mar, mientras que otras fotografías permiten conocer algunos de los lugares que recorrieron durante su estadía. Tedesco también registró parte de sus paseos y diferentes escenas de sus días lejos de la rutina.

El recorrido incluyó además paseos por South Beach. Una de las imágenes muestra a María Laura junto a una bicicleta, mientras que otras fotografías retratan la playa y los espacios al aire libre que visitaron durante el viaje.

María Laura Tedesco mostró algunos de sus recorridos durante el viaje (Instagram)

“Facherísima for ever!!!”, escribió Leo Montero en los comentarios de la publicación, junto a dos corazones y la mención a la cuenta de María Laura. El conductor eligió así reaccionar públicamente a una de las postales que su esposa había seleccionado para resumir el viaje. La publicación también incluyó imágenes de ambos. En una aparecen durante una jornada de playa y en otra posan juntos durante una salida, dos escenas que muestran diferentes momentos de las vacaciones.

El comentario de Leo Montero al posteo de su pareja (Instagram)

La historia de amor de Leo Montero y María Laura Tedesco

El viaje se produjo, además, en un año significativo para la pareja. Leo Montero y María Laura Tedesco cumplen 17 años de casados en 2026, aunque su historia comenzó tiempo antes. Ambos iniciaron su relación en 2004 y cinco años después dieron un nuevo paso al contraer matrimonio.

Desde entonces, los dos construyeron una historia que ya supera las dos décadas. A lo largo de esos años, ambos continuaron con sus respectivos proyectos profesionales y eligieron mantener buena parte de su vida privada alejada de la exposición cotidiana.

Las redes sociales, sin embargo, son uno de los espacios en los que comparten algunas escenas de su vida juntos, especialmente durante viajes, salidas y ocasiones especiales. Las vacaciones en Miami se sumaron ahora a esos momentos que decidieron hacer públicos.





Leo Montero y María Laura Tedesco llevan 17 años juntos (Instagram)

Entre jornadas frente al mar, paseos y recorridos por la ciudad, Leo Montero y María Laura Tedesco sumaron nuevas postales a su historia juntos. Esta vez, además de las imágenes del viaje, el comentario que el conductor le dedicó a su esposa aportó uno de los detalles más personales de la publicación.