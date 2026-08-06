Lejos de la televisión, el nuevo proyecto de Ángel de Brito

Ángel de Brito sorprendió al revelar una faceta poco conocida durante su paso por Caras Glam, donde conversó con Marcelo Polino sobre el proyecto que desarrolla por fuera de sus habituales trabajos en televisión. El conductor contó que decidió apostar por un nuevo espacio en YouTube para compartir contenidos vinculados a algunos de sus intereses personales.

Ángel de Brito

Mientras continúa al frente de Bondi, el ciclo de streaming que realiza junto a Mandarina, Ángel de Brito explicó que el primer video de su canal estuvo dedicado a una actividad que disfruta desde hace años: la reforma integral de una casa. Allí mostró el paso a paso de la obra y el proceso de transformación del inmueble.

La pasión de Ángel de Brito por las reformas y la decoración

Al hablar sobre este nuevo proyecto, Ángel de Brito explicó que la idea surgió a partir de una actividad que siempre le apasionó: "El primer capítulo fue el que viste, que fue reformar una casa de cero, que es algo que a mí me encanta", comentó durante la entrevista.

Ángel de Brito también reveló qué es lo que más disfruta de ese proceso: "La decoración, la obra, decidir qué color, qué material va…". Incluso contó que, a raíz de esos videos, muchas personas comenzaron a creer que se dedicaba profesionalmente a ese rubro: "La gente piensa que soy arquitecto, decorador… No, lo hago por hobby", aclaró, dejando en claro que se trata de una pasión personal que decidió convertir en contenido para sus seguidores.

El canal de Youtube de Ángel de Brito, un espacio para mostrar contenidos diferentes

Aunque las reformas fueron el punto de partida, Ángel de Brito adelantó que su canal de YouTube no estará dedicado exclusivamente a esa temática. Según explicó, el objetivo es construir un espacio donde pueda compartir propuestas distintas a las que suele realizar en sus programas.

Ángel de Brito

"Voy a hacer entrevistas que no tengan que ver…", señaló antes de adelantar que uno de sus próximos videos será una charla con una enfermera que estuvo en Malvinas. Además, explicó que también planea incorporar contenidos sobre viajes y otras experiencias personales. De esa manera, Ángel de Brito busca ampliar su propuesta digital con historias y temáticas que habitualmente no tienen lugar en los formatos de espectáculos en los que participa.