Jazmín Natour, experta en Turquía, explicó por qué la China Suárez usa el velo islámico

La China Suárez genera todo tipo de polémicas y ve como cada una de sus acciones es sometida a una especie de debate público. Una de los puntos que más controversia trajo en el último tiempo, son las fotos de sus paseos en Turquía, cuando se la puede ver luciendo ropa típica o un velo islámico. Es en ese contexto, que El Diario de Mariana entrevistó a una experta con el fin de que pudiera explicar el accionar de la actriz.

La palabra de Jazmín Natour sobre la China Suárez

Jazmín Natour, vive desde hace más de 25 años entre Turquía y Argentina y hace un par de temporadas ganó mucho reconocimiento en Argentina por ser la traductora de Ergün Demir en ShowMatch. “Yo llegué al país en el 98”, le dijo a Mariana Fabbiani.

Jazmín Natour y Ergün Demir.

En una charla distendida, habló sobre el pasado de Wanda Nara en aquel país y su presente. Aseguró que la conductora “le dejó de gustar a la gente” porque habían comprado toda su vida con el futbolista y “de repente se les cae porque pensaron que había empezado a salir con otra persona”.

En cuanto a la China Suárez también fue contundente. Explicó que la aman porque es la pareja de Mauro Icardi, porque “él la elige”, pero “si mañana vienen con otra persona, también” será bienvenida y querida.

Un poco más tarde, Mariana Fabbiani le preguntó si La China Suárez tenía “que estar cubierta”. “No”, respondió Jazmín sin dudar, “Turquía es un país laico, para empezar. Eso me encanta aclararlo, porque escucho muchas cosas”.

La China Suárez con el velo.

La conductora entonces le preguntó por qué usa el velo y la traductora lo resolvió de manera sencilla. “Es para entrar a las Mezquitas. Ahí sí te piden que te cubras los brazos, las piernas y el pelo para las mujeres. Nada más. Después en la calle ella se puede vestir como quiera”, concluyó.

De esta manera, Jazmín Natour, explicó el motivo por el que la China Suárez utiliza el velo islámico en muchas de sus apariciones paseando por el país. Una respuesta que puede sorprender a unos cuantos, a partir de lo que se suele presuponer de esas tierras, como ella misma lo dice.