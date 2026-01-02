Juana Repetto rompió el silencio tras no ser invitada a la boda de su hermano Bautista: “Ya entendí todo”

La boda por civil de Bautista Lena y Delfina Villagra generó una ola de comentarios en redes sociales luego de que la novia compartiera imágenes del festejo acompañadas por un mensaje en el que resaltaba la importancia de la familia y los amigos. Sin embargo, entre los detalles que más llamaron la atención estuvo la ausencia de Juana Repetto, hermana del novio por parte de su madre, Reina Reech.

Ante la repercusión que tomó el tema y las preguntas constantes de sus seguidores, Juana Repetto decidió aclarar públicamente por qué no estuvo presente en la celebración. Lejos de alimentar versiones cruzadas, la actriz optó por explicar con franqueza qué fue lo que ocurrió y cuál fue el motivo de su ausencia junto a sus hijos.

La contundente respuesta de Juana Repetto

Fue la propia Juana Repetto quien puso fin a las especulaciones y habló sin rodeos sobre la situación: “Ahora entiendo por qué todo el país me estaba preguntando. Subieron un posteo divino, con vestido blanco, todo espectacular. Fue un casamiento bastante sencillo, un trámite”, comenzó relatando.

Luego, aclaró el punto central del conflicto: “No me invitaron al casamiento de mi hermano Bautista, por eso no fuimos. Mis hijos y yo no estuvimos invitados”, expresó, dejando en claro que su ausencia no respondió a una decisión personal ni a un distanciamiento previo.

La repercusión de la ausencia de Juana Repetto

Juana Repetto también explicó por qué sintió la necesidad de hacer la aclaración en redes sociales: “Dicho esto, vieron que después subí dos posteos…”, agregó, dando a entender que buscó responder a la repercusión que había generado el tema y evitar interpretaciones erróneas.

La ausencia de Juana Repetto llamó aún más la atención porque tampoco fueron invitados sus hijos, Toribio y Belisario, y porque la actriz atraviesa actualmente un embarazo. Todo esto contrastó con el mensaje que Delfina Villagra escribió tras la boda: “Nos llevamos la certeza de que lo más importante es la familia y los amigos”.

Bautista Lena y Delfina Villagra están en pareja desde 2018, cuando el actor confirmó públicamente su relación mientras trabajaba en teatro. Por ese motivo, la falta de invitación a Juana Repetto sorprendió tanto al público como a los seguidores de la familia.