Quién es Bautista, el hermano de Juana Repetto que no la invitó a su casamiento: educación diferente y un sueño que dejó por su familia

Bautista Lena, el hermano de Juana Repetto, se convirtió en protagonista de la atención pública tras su casamiento, un evento que puso en foco aspectos de su vida personal. La historia del joven refleja una educación distinta y un sueño que eligió dejar de lado para priorizar a su familia.

Bautista, el hermano de Juana Repetto que dejó de lado un sueño por su familia

El actor de 29 años nació en el seno de una familia vinculada al mundo artístico. Hijo de Reina Reech y Pablo Lena, creció en un entorno donde la exposición pública fue parte de la vida cotidiana. Sin embargo, su recorrido personal se caracterizó por una búsqueda propia, con intereses que lo llevaron a explorar distintas disciplinas.

La formación de Bautista Lena se desarrolló en un contexto distinto al de su hermana Juan Repetto. Mientras ella transitó un camino más cercano a la televisión y la exposición mediática, sus padres optaron por una educación que combinó espacios tradicionales con experiencias alternativas.

Desde pequeño se interesó por propuestas educativas que le permitieron explorar su creatividad y, al mismo tiempo, mantener un fuerte vínculo con su entorno familiar y sus amigos más cercanos. Esa elección lo llevó a transitar un camino menos convencional, en el que la búsqueda personal tuvo un rol central.

El sueño que Bautista Lena dejó atrás para priorizar a su familia

En su infancia y adolescencia, Bautista Lena proyectaba un futuro ligado al fútbol. La disciplina deportiva ocupaba gran parte de su rutina y representaba un objetivo claro dentro de sus aspiraciones personales. Su fanatismo por Boca Juniors lo llevó a dedicarle mucho tiempo a este deporte. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa vocación fue quedando en segundo plano.

La actuación se convirtió en el espacio donde encontró una forma distinta de expresarse y de construir su identidad. Talleres, prácticas y experiencias teatrales fueron reemplazando los entrenamientos, hasta consolidar un recorrido que lo llevó a dedicarse de lleno a la interpretación, siguiendo así los pasos de su familia.

El casamiento de Bautista Lena se convirtió en uno de los eventos más comentados dentro de su entorno. La celebración reunió a familiares y amigos, pero la ausencia de Juana Repetto fue uno de los puntos que generó interés. La actriz realizó un video en sus redes donde reveló que no fue invitada al evento, pero no dio a conocer los motivos que llevaron a esta decisión.

