Así vive la separación Wanda Nara: brutal pelea en su casa hasta una crisis nerviosa en MasterChef

La separación de Wanda Nara volvió a sacudir el mundo del espectáculo, pero esta vez con un costado mucho más sensible. La confirmación llegó por boca de Maxi López, quien aseguró públicamente que la empresaria ya no estaba en pareja con Martín Migueles, con quien había iniciado una relación hacía pocos meses.

Wanda Nara y Martín Migueles

A partir de esa revelación, comenzaron a conocerse detalles que dejaron al descubierto el verdadero estado de ánimo de Wanda Nara. En paralelo al anuncio de la ruptura, la conductora retomó las grabaciones de MasterChef Celebrity y, según trascendió desde la propia producción, lo hizo atravesando una profunda crisis emocional.

El delicado momento de Wanda Nara en MasterChef

Menos de 24 horas después de que se hiciera pública la separación, Wanda Nara volvió a ponerse al frente de MasterChef Celebrity. Sin embargo, lejos de mostrarse distendida, su actitud llamó la atención de todos. Al aire de Sálvese quien pueda, Ximena Capristo contó las infidencias que le llegaron desde el programa y fue contundente: “No estaría muy bien, un tema de humor. Estaba bastante ‘infumable’, esa es la palabra que usaron”.

Wanda Nara en MasterChef

Según la panelista, la situación fue tan delicada que desde la producción optaron por no dejarla sola: “No la veían bien. Es muy difícil estar mal anímicamente y tener que laburar, verte espléndida, ser graciosa, divertida y ocurrente”, explicó. Incluso reveló un pedido que sorprendió a todos: “No quería que le hablen”. El comentario irónico de Augusto “Tartu” Tartúfoli terminó de graficar el clima: “¿Quién es Luis Miguel? ¡No quería que la miren a los ojos!”.

La pelea en el Chateau que detonó la ruptura

Mientras Wanda Nara intentaba sostener su rol profesional, comenzaron a salir a la luz los detalles de la pelea que habría marcado el final definitivo de la relación con Martín Migueles. Según revelaron en el programa de Mariana Fabbiani, el conflicto tuvo lugar en el Chateau Libertador, el edificio donde la empresaria vive con sus hijos.

Wanda Nara en MasterChef

Martín Candalaft fue quien aportó el dato clave: “Hay un detonante de algo que sucedió en el Chateau”. Luego, Luis Perdomo sumó precisiones sobre el escándalo: “Hubo una pelea donde ella le pidió que se retire a Migueles y decidieron salir juntos del Chateau porque había mucha prensa afuera”. Ahora, Wanda Nara vuelve a estar bajo el ojo del huracán mediático, en un momento de vulnerabilidad y responsabilidades que no puede dejar de lado.