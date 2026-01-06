Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta médica: "Es verdad que cuando bajé del volcán estaba acelerado"

Tras días de incertidumbre, Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta médica luego de sufrir una descompensación en el volcán Lanín. En diálogo con Juan Etchegoyen para MitreLive por Instagram, el cocinero habló desde su casa sobre la experiencia que atravesó, lo que recuerda, y lo que no, de esos momentos y la enorme gratitud que siente por quienes estuvieron a su lado. “Es verdad que cuando bajé del volcán estaba acelerado”, reveló sobre lo que ocurrió minutos antes de su grave accidente en la Patagonia.

Christian Petersen rompió el silencio sobre su descompensación en el volcán Lanín

Tras permanecer internado más de una semana en el Hospital de San Martín de los Andes, Christian Petersen fue trasladado en un avión sanitario al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde continuaron con su tratamiento por la grave descompensación que sufrió en el volcán Lanín. Luego de 11 días en el sanatorio, finalmente recibió el alta y pudo volver a su casa, aunque aclaró que todavía no tiene un diagnóstico preciso de lo que desencadenó aquel cuadro. “Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, comentó el chef.

Christian Petersen

En la charla, también adelantó que recién la semana siguiente tendrá los resultados de un estudio importante que podría arrojar más certezas sobre lo ocurrido, y prometió que ahí sí podrá contar más detalles: “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”. Sin vueltas, Petersen reconoció que cuando descendió del Lanín estaba “acelerado y muy contento”, una mezcla de emociones que lo llevó a consultar al médico de inmediato. Aunque no recuerda concretamente cómo fue la transición entre el descenso y su malestar, admitió con franqueza: “Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

Christian Petersen y el agradecimiento a los médicos: "Me salvaron la vida"

Más allá de la incertidumbre médica, el chef aprovechó para agradecer. “Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, dijo con emoción, poniendo en primer plano a quienes lo asistieron desde el primer momento. También destacó que estaba bien preparado físicamente para la excursión, que había estado “reentrenado para subir al Lanín” y que el guía era “superprofesional”, con ganas de que hiciera cumbre.

Christian Petersen

Sin embargo, la montaña terminó enseñándole que incluso la mejor preparación puede tener un límite. En su casa, ya tranquilo, Christian Petersen mira hacia adelante con cautela y esperanza. Tal como él mismo aclaró en MitreLive, sabe que todavía tiene interrogantes por delante, investigaciones médicas por resolver y, seguramente, muchas historias que contar cuando pueda recordar más detalles. Por ahora, se queda con lo esencial: estar vivo, agradecido y con ganas de compartirlo.