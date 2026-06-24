Barbie Vélez reveló que una famosa quiso conquistar a su marido luego de la boda

Barbie Vélez se sumó a la tendencia de reacciones a la polémica entre Eugenia “China” Suárez y una seguidora de Mauro Icardi. A través de una inesperada confesión en Story Time, el ciclo de streaming de Bondi Live que lidera junto a su mamá, Nazarena Vélez y Alejandra Maglietti, reveló una anécdota conyugal que se había mantenido en total hermetismo durante casi cinco años.

La famosa que quiso conquistar al marido de Barbie Vélez

Si bien la historia de amor entre Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, su hermanastro, nació en 2017, la influencer siempre optó por mantener los detalles de su relación lejos de la exposición mediática. Sin embargo, desde que comenzó a conducir un ciclo de streaming junto a su madre, se muestra más relajada a la hora de compartir aspectos de su vida privada y no duda en revelar algunas de las anécdotas más divertidas -e incluso polémicas- que vivió junto a su esposo y padre de su único hijo, Salvador.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, su marido | Instagram

Mediante el debate sobre lo ocurrido entre la actriz y el exmarido de Wanda Nara, fue la propia influencer quien contó una insólita situación que le ocurrió al poco tiempo de haber dado el ¡Sí, quiero! "Yo me enteré de gente conocida que le mandó mensajes a Lucas por Instagram después de casarme y nunca hice nada", expresó dejando boquiabiertos a sus compañeros en el estudio, en especial a Nazarena.

En ese marco, Alejandra Maglietti intentó saber de quién se trataba la misteriosa mujer que intentó acercarse al productor teatral. "Clase Z porque no sé si la vas a conocer porque es como otra onda, es de redes", respondió Bárbara intentando no revelar demasiados detalles sobre la protagonista de la historia y manteniendo el misterio sobre su identidad. De inmediato, la empresaria teatral intentó dilucidar quién podría ser y exclamó: "A ver, capaz la conozco".

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez | Instagram

La actitud de Barbie Vélez ante los mensajes de mujeres que intentan seducir a su marido

Lejos de mostrar una actitud de celos o desconfianza con su esposo, Barbie Vélez reconoció que este tipo de situaciones suelen ser habituales y aseguró que lo verdaderamente importante es la reacción de la persona que está en pareja. “¿Qué vas a hacer? Eso va a pasar siempre. El tema es cómo se maneja tu marido o tu pareja en esa cuestión. Porque en mil momentos vos ni te vas a enterar”, reflexionó, dejando en claro que la confianza es uno de los pilares fundamentales de su relación con Lucas Rodríguez.

En esa misma línea, sostuvo que este tipo de situaciones no ocurren únicamente a través de las redes sociales, sino también en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Para graficarlo, explicó que muchas veces las parejas se enfrentan a contextos en los que no están juntas. “En mil momentos vos no te vas a ni enterar. Él va a ir a un boliche, va a estar con gente y vos no vas a estar. Entonces, ya está”, remarcó. Sin embargo, finalizó su análisis público con una demoledora frase de La Joaqui para aquellas chicas que avanzan contra personas comprometidas: "Zorras, atrevidas zorras va a haber un montón". Acto seguido, subrayó tajante, dejando en claro que además de ser conocida, también formaba parte de su círculo cercano: “¿Viste esas fanáticas de la relación?”.

Por su parte, Nazarena Vélez se sumó a la lapidaria sentencia de Barbie Vélez y redobló la apuesta. "Se les hace agua la tanga cuando saben que están casados. No me gusta eso", disparó. De esta manera, la joven de 32 años puso en relieve una situación que atravesó cuando recién se casaba con Lucas Rodríguez y que, según dejó entrever, forjó un vínculo construido desde la confianza.