La sorpresa de Barby Franco y Fernando Burlando para su hija Sarah antes de Argentina contra España

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 ya comenzó y la ilusión invade a millones de argentinos. Este domingo, la Selección dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará a España en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo, un encuentro que mantiene en vilo a todo un país.

Barby Franco con Sarah y Fernando Burlando

Entre ellas se encuentran Barby Franco y Fernando Burlando, quienes compartieron con sus seguidores cómo viven la previa del esperado encuentro junto a su hija Sarah. A través de sus redes sociales, la pareja publicó una serie de postales que reflejan el entusiasmo de la pequeña por el partido decisivo y que rápidamente despertaron la ternura de sus seguidores.

El regalo de Barby Franco y Fernando Burlando a Sarah

La primera imagen compartida por la pareja tuvo como protagonista a Sarah Burlando, que apareció luciendo la camiseta oficial de la Selección Argentina mientras posaba sonriente para la cámara. Con el look preparado para alentar al equipo de Lionel Scaloni, la pequeña volvió a conquistar a los usuarios de las redes sociales.

Sarah Burlando de camino a la final del Mundial 2026

Junto a la fotografía, Barby Franco escribió una frase que reflejó la expectativa por el encuentro del domingo: "¿Quién va a la final?". La historia se sumó al clima de entusiasmo que se vive en la previa del partido que enfrentará a Argentina y España por el título del Mundial 2026.

El divertido video de Sarah Burlando en el aeropuerto

Horas más tarde, la pareja volvió a compartir contenido con su hija, esta vez desde el aeropuerto. En el video puede verse a Fernando Burlando trasladando a Sarah Burlando sobre una valija mientras recorren la terminal, una escena que hizo reír a la niña y también a quienes siguieron el momento a través de las redes sociales.

Con total naturalidad, la pequeña disfrutó del improvisado paseo mientras su padre la llevaba de un lado a otro, protagonizando una de esas escenas familiares que Barby Franco suele compartir con sus seguidores. Así, entre preparativos, viajes y mucha expectativa por la final del Mundial, Sarah Burlando volvió a convertirse en la gran protagonista de las publicaciones de sus padres, demostrando que también vive con entusiasmo la pasión por la Selección Argentina en la previa del duelo frente a España.