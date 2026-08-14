De Soy Rada y Sarah Burlando a Juan Minujín: los famosos que convirtieron los toboganes en parte de la decoración de sus casas

El universo de las celebridades guarda sorpresas arquitectónicas que desafían la sobriedad y apuestan por la diversión dentro de los propios hogares. Lejos de los moldes convencionales del diseño interior, figuras muy reconocidas del medio artístico como Soy Rada, Sarah Burlando y Juan Minujín, eligen elementos propios de los parques de diversiones para integrarlos en sus salas de estar y habitaciones. Esta tendencia demuestra que la adultez y la comodidad familiar conviven perfectamente con la alegría infantil y el juego constante.

Los toboganes forman parte de la deco de grandes y chicos

El original tobogán rosa de Soy Rada en el medio del living

Agustín "Rada" Aristarán sorprende a sus seguidores cada vez que comparte detalles de su propiedad, destacando especialmente una instalación que atraviesa los espacios sociales. El artista instaló un llamativo tobogán tubular de color rosa que conecta la planta alta directamente con el sector principal de la casa. Esta estructura rompe con cualquier lógica minimalista y aporta una cuota de humor que caracteriza la personalidad multifacética del comediante.

Soy Rada y su original tobogán rosa.

Además de cumplir una función recreativa inigualable, el humorista confiesa que utiliza este deslizador para agilizar tareas domésticas tan rutinarias como trasladar la ropa hacia el sector de lavado. La decoración del lugar se completa con un sillón gigante fabricado con ochenta osos de peluche y múltiples referencias estéticas que generan un ambiente sumamente vibrante. De este modo, la vivienda refleja un concepto donde el diseño ecléctico y el entretenimiento diario van siempre de la mano.

El rincón preferido de Sarah Burlando y su estructura de ensueño

La pequeña Sarah Burlando, hija de Barby Franco y Fernando Burlando, también disfruta de propuestas habitacionales pensadas exclusivamente para estimular la imaginación. Dentro de su propia habitación, la niña cuenta con un espectacular tobogán en forma de caracol que se convierte en el epicentro de su juego diario. El diseño se integra perfectamente con el mobiliario infantil, logrando una estética que combina colores suaves y funcionalidad en un mismo espacio cerrado.

El tobogán caracol de Sarah Burlando.

Cada vez que utiliza este sector recreativo, la alegría de la pequeña refleja el acierto de incorporar juegos a la arquitectura interior de la casa. Estas iniciativas demuestran que las familias del espectáculo eligen transformar los ambientes cotidianos en escenarios de aventura permanente para los más chicos.

La conexión rústica y lúdica en el hogar de campo de Juan Minujin

En las afueras de Buenos Aires, el reconocido actor Juan Minujin encuentra su refugio ideal en una casa de campo caracterizada por la presencia predominante de madera y materiales nobles. La propiedad combina la tranquilidad de un entorno natural con la creatividad a través de espacios amplios, luminosos y profundamente funcionales. Dentro de esa atmósfera de descanso, un detalle arquitectónico capta todas las miradas de quienes visitan la residencia.

Juan Minujin también apostó por toboganes.

Un tobogán conecta de manera directa el primer piso con el living principal, integrando la diversión rústica con la comodidad del hogar. Este agregado inesperado demuestra la impronta descontracturada del intérprete, quien prioriza los espacios diseñados para disfrutar en familia. Con vistas privilegiadas al jardín y una piscina de inspiración oriental, la vivienda equilibra la paz campestre con una dosis constante de originalidad.

Así, figuras como Soy Rada, Sarah Burlando y Juan Minujin confirman que los toboganes dejan de pertenecer únicamente a las plazas públicas para convertirse en las estrellas indiscutidas de la decoración moderna.