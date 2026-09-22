Bautista, el hijo de Reina Reech que vive en Portugal, cumplió 30 años y su mamá no pudo ocultar su emoción: "Pronto nos veremos aquí"

Reina Reech volvió a compartir un momento muy especial vinculado a su vida familiar y puso el foco en una etapa significativa para Bautista Lena. La actriz mostró su reciente viaje a Portugal y dejó entrever la cercanía que mantiene con su hijo, que desde hace tiempo desarrolla su vida en Europa. Entre recuerdos, imágenes y mensajes cargados de afecto, mostró parte de una historia que combina distancia, proyectos personales y nuevos planes para los próximos meses.

Reina Reech celebró los 30 años de su hijo, Bautista Lena, en Portugal

El cumpleaños número 30 de Bautista Lena tuvo una celebración especial que quedó reflejada en las redes sociales de su mamá, Reina Reech. La actriz compartió un video con imágenes de la reciente visita que realizó a Portugal, país donde su hijo construyó su vida junto a su pareja, Delfina Villagra, y su perro Tinto. A través de esa publicación, la artista dejó ver la alegría que le generó acompañar esta etapa del influencer y anticipó un próximo reencuentro familiar en Argentina.

Bautista Lena, el hijo de Reina Reech

En la grabación se sucedieron distintas postales del viaje que la coreógrafa realizó para visitarlo. La publicación incluyó momentos cotidianos, recorridos por las calles de la ciudad donde vive el joven y escenas compartidas en familia. Entre las imágenes también apareció el festejo de cumpleaños, con un almuerzo que reunió a todos en un clima distendido. El video funcionó como una síntesis de los días que compartieron durante la estadía de la actriz en Europa.

A través de sus redes, Reina Reech sumó también un mensaje cargado de afecto. Allí expresó su felicidad por ver a su hijo instalado en Portugal junto a su novia y su perro, Tinto. También recordó lo mucho que disfrutó conocer el país, una experiencia que describió como especial por la posibilidad de compartir la rutina diaria de la pareja. Además, le deseó que continúe concretando sus proyectos personales y profesionales, una reflexión que acompañó con palabras de orgullo y cercanía.

La publicación también estuvo atravesada por la expectativa del próximo encuentro. En su mensaje, la artista reveló que dentro de algunos meses volverán a verse en Argentina para celebrar juntos y compartir nuevos momentos en familia. “Feliz, porque en un par de meses nos veremos aquí en Argentina”, escribió, una frase que resumió la emoción que siente. A pesar de la distancia, ambos mantienen un vínculo estrecho con su hijo y siguen de cerca cada paso de su vida.

De la actuación a Portugal: la vida de Bautista Lena lejos de Argentina

Bautista Lena nació en 1996, creció rodeado de una familia profundamente ligada al mundo artístico. Hijo de Reina Reech y del bailarín Pablo Lena, y hermano de Juana Repetto, atravesó desde pequeño un entorno vinculado al espectáculo. Aunque durante su infancia imaginó un futuro ligado al fútbol, con los años terminó acercándose a las disciplinas que marcaron la trayectoria de buena parte de su familia y comenzó a construir su propio camino.

Bautista Lena, Delfina Villagra y su perro, Tinto

Sus primeros pasos llegaron en la actuación, cuando debutó siendo adolescente en una ficción juvenil emitida por la televisión pública. Más adelante sumó participaciones en distintas producciones televisivas y plataformas de streaming, consolidando una carrera que le permitió explorar diversos formatos. Paralelamente, también desarrolló experiencia en el teatro, compartiendo escenario en algunas oportunidades con integrantes de su propia familia.

Con el paso del tiempo, Bautista Lena comenzó a mostrar a través de sus redes sociales su pasión culinaria. Esa faceta ganó visibilidad cuando participó en El gran premio de la cocina (El Trece), donde logró destacarse hasta convertirse en ganador del certamen. A partir de entonces amplió su perfil profesional y encontró en las plataformas digitales un espacio ideal para combinar entretenimiento y cocina. Actualmente comparte contenidos vinculados a recetas, recomendaciones y experiencias relacionadas con distintos sabores y propuestas.

Bautista Lena, Delfina Villagra y su perro, Tinto

En los últimos años, la vida de Bautista Lena tomó un rumbo internacional. Junto a Delfina Villagra, decidió instalarse en Lisboa, desde donde desarrolla proyectos laborales vinculados a la creación de contenidos digitales. Sus redes sociales reflejan gran parte de esa nueva etapa con publicaciones donde muestra recorridos por diferentes ciudades, escapadas turísticas y escenas de su vida cotidiana junto a su pareja y Tinto, el perro que se convirtió en un protagonista habitual de sus videos.

VDV