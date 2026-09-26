Bruno Federico, el último amor del Negro González Oro: se conocieron en Uruguay y mantuvieron su romance lejos de las cámaras

La muerte de Oscar González Oro, ocurrida este 25 de septiembre volvió a poner el foco sobre algunos de los capítulos menos conocidos de su vida privada. El histórico conductor radial había elegido Punta del Este como lugar de residencia desde 2020, cuando comenzó a alejarse progresivamente de la intensidad que había marcado sus décadas de trabajo en los medios argentinos. Allí encontró una rutina más tranquila y también atravesó nuevas etapas en su vida amorosa.

Fue durante esos años en Uruguay cuando apareció Bruno Federico, un joven uruguayo radicado en Montevideo y cerca de tres décadas menor que el periodista. Hacia fines de 2021 comenzó a aparecer con frecuencia en las publicaciones que Oro compartía con sus seguidores en sus redes sociales y su presencia despertó rápidamente preguntas sobre el vínculo que mantenían. Hasta entonces, el locutor había mostrado principalmente escenas de su vida diaria, reflexiones y postales de su nueva residencia.

Quién es Bruno Federico, el último amor público del Negro González Oro

Bruno Federico fue la última pareja que Oscar González Oro presentó públicamente ante sus seguidores. La confirmación del romance llegó en diciembre de 2021, después de que varias fotos de ambos despertaran la curiosidad de quienes seguían al conductor en Instagram. Ante las consultas, Oro confirmó que mantenían una relación y dejó en claro el afecto que los unía.

Oscar González Oro y Bruno Federico hicieron pública su relación a fines de 2021 (Instagram)

El noviazgo se conoció pocos meses después de que el comunicador atravesara otra ruptura. A comienzos de aquel año había revelado que estaba intentando reconstruir un vínculo anterior y posteriormente llegó a tener planes de casamiento con otra pareja, aunque esa historia terminó en julio. La aparición de Bruno marcó una nueva etapa sentimental, ya vinculada por completo con la vida que había elegido construir del otro lado del Río de la Plata.

Después de aquella exposición inicial, ambos bajaron notablemente el perfil. Las declaraciones sobre la pareja fueron escasas y tampoco abundaron las apariciones en eventos o entrevistas hablando de su romance. La relación quedó principalmente circunscripta a algunas imágenes compartidas en redes, en sintonía con una etapa en la que el conductor buscaba alejarse del ritmo mediático que había acompañado gran parte de su trayectoria.

Qué se sabe del final de la relación entre el Negro González Oro y Bruno Federico

El Negro González Oro y Bruno Federico dejaron de mostrar públicamente su relación con el paso del tiempo, pero nunca comunicaron una separación ni explicaron qué ocurrió entre ellos. Actualmente, las fotos que habían servido para confirmar el romance ya no se encuentran disponibles en el perfil del periodista. No existe una fecha comprobada para el final del vínculo ni información suficiente para afirmar que continuaran siendo pareja al momento de la muerte del conductor.

La pareja eligió mantener un perfil bajo después de confirmar públicamente el romance

Por eso, el dato más preciso es definir a Federico como la última pareja que Oro decidió presentar públicamente. El periodista había hablado a lo largo de los años de otros vínculos y en 2016 hizo pública por primera vez una relación con un hombre, el periodista uruguayo Pablo “Tato” Cabrera. Sin embargo, durante su etapa en Punta del Este redujo considerablemente la exposición de su intimidad y mantuvo sus relaciones afectivas lejos de la dinámica que había caracterizado su vida profesional.

Bruno Federico quedó así asociado a uno de los últimos capítulos sentimentales que Oscar González Oro eligió compartir con su público. El romance comenzó durante la nueva vida del conductor en Uruguay, se hizo público en 2021 y luego continuó lejos de las cámaras, sin que trascendieran detalles sobre su desenlace. Más allá de las incógnitas que quedaron alrededor de aquella historia, fue la última relación amorosa que el Negro Oro decidió mostrar abiertamente antes de volver a preservar su intimidad.