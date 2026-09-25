De sus comienzos en Pinamar al éxito de “El oro y el moro”: El "Negro" González Oro y su vida frente al micrófono

El Negro González Oro construyó una trayectoria que atravesó distintas etapas de la radio argentina y lo convirtió en una presencia habitual para varias generaciones de oyentes. Con una carrera desarrollada entre estudios, programas de gran alcance y cambios personales que marcaron su recorrido, su historia permite repasar cómo llegó a ocupar un lugar destacado dentro de los medios de comunicación. Detrás de esa voz reconocida por el público hubo decisiones, oportunidades y episodios poco conocidos que acompañaron su carrera.

La exitosa carrera de El Negro González Oro: Periodismo, conducción y una mudanza a Punta del Este

En las últimas horas, se conoció el fallecimiento de Oscar Mario “El Negro” González Oro, a sus 74 años. A lo largo de su vida se destacó por ser una de las voces más reconocidas de la radio argentina. Durante más de tres décadas construyó una carrera marcada por la cercanía con el público, el protagonismo en las mañanas radiales y un estilo que trascendió generaciones. Desde sus primeros pasos en una emisora de Pinamar hasta convertirse en una figura central de la radio AM, su recorrido estuvo ligado a la comunicación y la música.

El Negro González Oro

Nacido en Mendoza, el periodista comentó en distintas oportunidades que no se imaginaba que la radio sería su destino. En su juventud había explorado otros caminos vinculados a sus intereses culturales y artísticos. Estudió música, tuvo aspiraciones relacionadas con el piano y también transitó experiencias académicas diversas antes de involucrarse plenamente en los medios. Incluso pasó una temporada en Europa para ampliar sus conocimientos, aunque distintas circunstancias familiares lo llevaron a regresar al país.

Cuando volvió a Argentina, El Negro González Oro comenzó a acercarse a los estudios radiales, primero desde tareas ligadas a la musicalización y luego frente al micrófono. Su verdadera oportunidad llegó a fines de los años ochenta en una emisora de Pinamar. Allí descubrió una facilidad natural para comunicarse con los oyentes y construir un vínculo inmediato con la audiencia. Sin una formación tradicional en locución, desarrolló un estilo espontáneo que llamó rápidamente la atención.

El Negro González Oro

Con el tiempo, aquella experiencia se transformó en el punto de partida de una carrera que lo llevaría a ocupar espacios cada vez más importantes en la radiofonía nacional. El salto profesional se consolidó en Radio Del Plata, donde comenzó a ganar notoriedad durante las trasnoches. En esos años cosechó momentos que luego recordaría entre los más significativos de su carrera, como el reconocimiento de figuras admiradas por él desde siempre. Su manera de conducir combinaba información, entretenimiento, música y conversaciones con su público.

Del éxito de “El oro y el moro” a su adiós al periodismo: Los últimos años de la carrera de El “Negro” González Oro

A finales de los años noventa llegó el desafío que marcaría definitivamente la carrera de El Negro González Oro. Convocado para integrar el proyecto de Radio 10, debutó con El oro y el moro, un ciclo que se convertiría en un fenómeno de audiencia. Durante más de una década y media se mantuvo entre los programas más escuchados de la radio argentina, consolidándolo como una referencia de las mañanas. Su voz se transformó en una compañía habitual para miles de personas que lo seguían diariamente.

El Negro González Oro

El éxito del programa estuvo acompañado por entrevistas de alto impacto y campañas solidarias. A lo largo de los años habló con artistas internacionales, escritores, dirigentes y protagonistas de la actualidad. También participó en proyectos de televisión como Polémica en el bar, Noches negras, Posdata, Cotidiano y otros ciclos que ampliaron su presencia. Sin embargo, siempre sostuvo que la radio ocupaba un lugar especial en su vida profesional, por la relación directa que establecía con su audiencia.

En 2021, El Negro González Oro sorprendió al anunciar su retiro del periodismo tras 35 años de trabajo ininterrumpido. Instalado en Punta del Este desde tiempo antes, explicó que la decisión había sido madurada durante meses y respondía a una nueva etapa personal. La pérdida de personas cercanas y la necesidad de reorganizar sus prioridades influyeron en esa determinación. También reconoció que la intensidad de la radio le había demandado una dedicación permanente y que deseaba disponer de más tiempo para compartir con su familia.

El Negro González Oro

El Negro González Oro desarrolló una extensa trayectoria en los medios de comunicación que comenzó de manera inesperada y se transformó en una actividad que ocupó gran parte de su vida profesional. Desde sus primeros pasos en una emisora de la costa atlántica hasta su consolidación como una de las voces más reconocidas de la radio argentina, construyó un recorrido marcado por la continuidad, la cercanía con la audiencia y una presencia sostenida durante más de tres décadas.

VDV