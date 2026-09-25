Oscar González Oro y sus hijos: la particular historia de Pablo, a quien crió como propio, y la vida de Agustín en Europa

El mundo de los medios argentinos quedó conmocionado tras conocerse la noticia del fallecimiento de Oscar "El Negro" González Oro . A los 74 años de edad, el icónico locutor y periodista partió en su residencia de Punta del Este, Uruguay, tras arrastrar complicaciones, en sus últimos meses, respiratorias graves. A partir de este doloroso desenlace, las miradas del público y de la prensa comenzaron a posarse sobre su círculo familiar más íntimo, un sector de su vida que siempre intentó resguardar bajo un estricto bajo perfil. Lejos de los micrófonos que lo consagraron, sus herederos eligieron históricamente mantenerse al margen de la alta exposición pública que caracterizó al conductor.

El Negro González Oro

La particular historia de Pablo, el "hijo del corazón" del Negro González Oro

Pablo González Pérez Corral ocupó un lugar central en la vida de Oscar "Negro" González Oro, bajo un pacto de amor que desafió los mandatos biológicos . Aunque legalmente era el hijo de su hermano Armando, una compleja encrucijada y un drama familiar durante su adolescencia llevaron al locutor a abrirle las puertas de su casa cuando el joven tenía alrededor de 14 años. A partir de ese momento, la tutela se transformó en una paternidad real. Con el consentimiento de su entorno, el vínculo se selló de por vida y el chico comenzó a llamarlo "papá" con absoluta naturalidad. Para el periodista jamás existieron diferencias ni rótulos: "Es mi hijo", sintetizaba con orgullo al hablar de él.

En la actualidad, Pablo vive en Madrid, España. Es el que más se resguarda en la intimidad, sin que se conozcan redes sociales públicas o privadas. Algunos medios de comunicación expusieron que está casado, enfocado en su propia familia y completamente alejado del ruido mediático de la Argentina. Durante la emotiva despedida radial del conductor en marzo de 2021, a través de un programa especial de su ciclo La vida misma, Pablo interrumpió el éter desde Europa para dedicarle unas tiernas palabras que evidenciaron su profundo afecto. “Ahora a ser un poco egoísta… Ya te prestamos demasiado a la gente. Empieza una nueva etapa a disfrutarla”, lanzó, emocionando a su papá y demostrando el apoyo incondicional que había dentro del círculo.

El Negro González Oro y sus hijos

Agustín, el hijo del Negro González Oro y su exesposa Estela

Agustín González Pérez Corral es el único hijo biológico de Oscar "Negro" González Oro, fruto de su matrimonio con Estela . La historia con su madre estuvo marcada por la rapidez de los acontecimientos; la pareja se divorció cuando Agustín tenía apenas dos años de edad. El propio conductor reconoció el inmenso impacto emocional de esa época, admitiendo: "A Estela la amé con todo mi ser". A pesar de la separación, Agustín creció construyendo un lazo indestructible con su padre, convirtiéndose con los años en uno de sus pilares fundamentales de apoyo y contención.

Buscando tomar distancia del avasallante peso de la fama y de las complejidades de ser el hijo de una figura tan masiva en Argentina, decidió emigrar. Actualmente, Agustín vive en Londres, Inglaterra, aunque también pasa largas temporadas instalado en Madrid, España, donde se encuentra muy bien establecido profesionalmente. Aunque mantiene un perfil estrictamente reservado, utilizando sus redes sociales solo para compartir postales de sus mascotas o paisajes, su madurez quedó demostrada en charlas íntimas de la infancia. El locutor reveló que, a los 12 años, preocupado por el asedio a su intimidad, su hijo le planteó una desgarradora pregunta que lo marcó para siempre: "¿Vos sos el papá que yo quiero tener?". Con los años, la relación maduró y Agustín se transformó en su gran consejero.

Agustín, el hijo del Negro González Oro y su exesposa Estela

El dolor de la familia por el fallecimiento del Negro González Oro

La relación de Oscar González Oro con sus dos hijos estuvo marcada por un afecto profundo. A pesar de los kilómetros que los separaban, Agustín y Pablo representaban su mayor orgullo y su verdadero cable a tierra. Uno de los momentos más significativos de este vínculo familiar ocurrió cuando el periodista decidió compartir su sexualidad, un proceso en el que no hizo falta una confesión formal porque ellos tomaron la iniciativa.

El propio comunicador relató con emoción cómo fue esa charla íntima: "Los chicos iban a la facultad y un día me llamaron para ir a verme, y me dijeron: 'Sos un padre genial, sabemos que nos amás, nos mimás... y con Sergio está todo bien'”. Aquella muestra de madurez conmovió profundamente al conductor, quien reconoció el enorme impacto de ese gesto al afirmar: “Lloré una hora, no solo por la emoción, si no por sus cabezas abiertas... Ellos me abrieron la puerta. Ellos abrieron el clóset, no yo, para que sea feliz y tenga buena vida".

Tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento, y manteniéndose fieles a la conducta de estricto bajo perfil que adoptaron durante toda su vida, sus hijos optaron por llamarse a un respetuoso silencio institucional. Es así como muchos recordaron las palabras del propio "Negro" González Oro, quien aseguró con orgullo: "Me hace sentir bien: sé que el día que yo no esté, se van a cuidar entre ellos. Son compañeros, se cuentan cosas que seguramente yo no sé".

El Negro González Oro

Evitando declaraciones públicas o comunicados de prensa, Agustín y Pablo decidieron transitar el duelo en la más absoluta intimidad familiar. De esta manera, dejaron libre el espacio virtual para que las redes sociales se colmaran de mensajes de condolencias, permitiendo que los cientos de fanáticos, colegas y oyentes históricos saluden y despidan con total libertad a la inolvidable voz de la radio argentina.

A.E