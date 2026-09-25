Valeria Mazza y Alejandro Gravier son furor en Milán: la pareja representó la alta moda y cautivó al público con su look

Valeria Mazza y Alejandro Gravier se llevaron todas las miradas en su paseo por las calles de Milán. La pareja representó la alta moda una vez más en Europa y cautivó al público con dos propuestas sofisticadas y con detalles que marcaron la diferencia.

Los looks de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en Milán

Valeria Mazza y Alejandro Gravier volvieron a demostrar su estilo en Milán y se convirtieron en protagonistas de una jornada marcada por la moda. La pareja dijo presente en la ciudad italiana y apostó por dos estilismos sofisticados, clásicos y elegantes, con los que representaron la alta moda y cautivaron al público.

Para la ocasión, Valeria Mazza eligió un sofisticado conjunto de sastrería en color blanco marfil, una tonalidad que aportó luminosidad y convirtió su look en una de las apuestas más destacadas. El conjunto estuvo compuesto por un chaleco sastrero entallado, con botones en el frente que reforzaron la estética clásica de la propuesta, y un pantalón de tiro alto.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier cautivaron con sus looks en Milán

La modelo completó el look con un abrigo largo a tono, de líneas simples y depuradas, que acompañó la silueta sin quitarle protagonismo al equipo de sastrería. La elección mantuvo una estética elegante y minimalista, pero incorporó un detalle inesperado en los accesorios.

El contraste apareció en el calzado: Valeria Mazza llevó zapatos de tacón con estampado animal print, un recurso que rompió con la monocromía del blanco y sumó una cuota de personalidad. Además, el print aportó un aire más audaz a una propuesta que, hasta ese momento, se mantenía dentro de una paleta neutra.

Como accesorios, Valeria Mazza sumó gafas de sol oscuras, mientras que llevó el cabello suelto, peinado con ondas naturales. El resultado fue un look de inspiración sofisticada que combinó sastrería, elegancia y algunos guiños de tendencia sin perder la sobriedad.

Alejandro Gravier acompañó a Valeria Mazza con una apuesta sofisticada, aunque desde una estética más tradicional. El empresario eligió un traje negro de dos piezas, de corte clásico, que combinó con una camisa blanca y una corbata oscura.

Su look mantuvo una línea formal y atemporal, que incorporó algunos detalles llamativos. Uno de ellos fue el pañuelo estampado en el bolsillo del saco, el cual agregó una pequeña dosis de color y rompió con la sobriedad del traje. Alejandro Gravier también completó el estilismo con gafas de sol, en sintonía con la elección de su mujer, y unos mocasines negros de charol.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: una pareja que apuesta por la elegancia

Con sus elecciones, Valeria Mazza y Alejandro Gravier lograron combinar dos estilos diferentes dentro de una misma estética refinada. Mientras ella se inclinó por una sastrería clara con un accesorio protagonista, él mantuvo una propuesta clásica en tonos oscuros, con detalles que actualizaron el tradicional traje masculino.

La pareja volvió así a demostrar que la moda también puede ser una forma de presentarse en conjunto: dos looks independientes, pero con una misma apuesta por la elegancia y el estilo, en el marco de una de las ciudades más importantes del circuito internacional de la moda.

En el video que subió la top model a sus historias de Instagram, se la puede ver rodeada de personas que al verla no dudaron en sacarse fotos junto a ella. Mientras tanto, su esposo se encargó de filmar la escena y confirmar el impacto que tiene la conductora en la capital italiana. De esta manera, Valeria Mazza y Alejandro Gravier son furor en Milán: la pareja representó la alta moda y cautivó al público con su look.