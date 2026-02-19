Cande Tinelli mostró que tuvo una especial visita: una paloma mensajera con anillo

Cande Tinelli volvió a llamar la atención en las redes sociales. En esta oportunidad, la empresaria textil compartió una particular imagen que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Lejos de mostrar sus looks, su pasión por la equitación o sus viajes, la joven mostró una sorpresiva escena.

La sorpresa que recibió Cande Tinelli en su hogar

Luego de blanquear su romance con Franco Trabucco mediante un posteo en su red social, Cande Tinelli sorprendió a sus seguidores con la visita inesperada que recibió en su casa. Mediante sus historias de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli contó: "Ayer tuve una paloma mensaje (con anillo) un rato". En la fotografía, se podía ver el ave posada sobre la baranda de su balcón y mirando a cámara.

Con este recuerdo en sus manos, la joven agregó: "Flasheé mascota". Así dio a entender que sus ganas de tenerla en la zona al aire libre para que sea su nueva compañera no faltaron. Sin embargo, la propia Cande Tinelli reveló que misteriosamente no la volvió a ver en el lugar. "Hoy no sé cómo pero se las tomó".

El llamativo posteo de Cande Tinelli

La paloma que visitó a Cande Tinelli y desapareció de forma extraña

El animal no se mostró arisco en ningún momento y hasta se quedó muy cerca suyo. Por esta razón, Cande Tinelli pudo sacarle dos fotos y conectar rápidamente con él. Su presencia calma e inesperada hizo que por un segundo pensara en vivir junto a ella. Lo cierto es que al otro día cuando se acercó al balcón para saludarla se desilusionada al ver que ya no estaba más. "Tengo red. Es Jansenson", comentó en su posteo.

Tal como se puede ver, la paloma blanca se encontraba en el exterior del departamento, el cual se encuentra protegido con una red de seguridad transparente sujeta a los paneles de vidrio. En el piso se observa una bandeja rectangular con césped artificial y, a un costado, un bowl blanco con agua. También se observan semillas esparcidas sobre las baldosas, lo que muestra que el ave fue alimentada por Cande Tinelli durante el tiempo que permaneció allí.

La tierna postal con luz del sol y sombras marcadas aportó calidez a la escena, y enterneció a los usuarios de Instagram. Sin embargo, muchos de ellos se quedaron con la misma duda que Cande Tinelli: "¿Cómo hizo para salir de ahí?". Esta situación inesperada generó mucha intriga en la cantante y despertó todo tipo de teorías sobre qué pudo haber pasado para que de un día a otro, la paloma se escape del sitio.

De esta manera, Cande Tinelli mostró que tuvo una especial visita en su balcón. Se trató de una paloma mensajera con anillo que apareció sorpresivamente en el exterior de su departamento y horas después se escapó de un espacio completamente cerrado con red de seguridad y paneles de vidrio.