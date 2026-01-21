La Joaqui respondió a las críticas sobre sus tatuajes y Cande Tinelli salió a bancarla: “Al principio me sentía muy triste”

En las últimas horas, se viralizó un video del último concierto que dio La Joaqui donde habló de las críticas que recibió sobre sus tatuajes. En este sentido, una de las mayores exponentes en el arte de la tinta sobre la piel es Cande Tinelli, quien no dudó en salir a respaldar a la artista. Por este motivo, dejó un fuerte mensaje en su cuenta personal de Instagram.

La Joaqui le habló a quienes la critican por sus tatuajes

En el marco de su último recital, La Joaqui abrió su corazón ante el multitudinario público y lanzó un mensaje contra quienes critican su imagen corporal. "La gente dice 'qué linda la Joaqui. Lástima que quedó re fea con esos tatuajes'. Al principio me sentía muy triste”, comenzó diciendo revelando los sentimientos que le generaron estas opiniones. Acto seguido, señaló: “Yo me empecé a tatuar a los 15 y el 89 por ciento de los tatuajes que tengo, a mí tampoco me gustan, pero son parte de la vida, aprendizajes".

La Joaqui | Instagram

Asimismo, trasladó esto al lenguaje que utilizan las nuevas generaciones y afirmó: “Es un storytime, como dicen ahora”. Este clip se viralizó y llegó a oídos de Cande Tinelli que reaccionó en las historias de 24 horas de la famosa red social de la camarita compartiendo una profunda reflexión.

Cande Tinelli apoyó a La Joaqui y lapidó a los haters

Cande Tinelli no sólo es reconocida por ser una de las hijas de Marcelo Tinelli, sino que, además, es una de las famosas que más tatuajes tiene en su cuerpo. En esta línea, muchas veces fue sumamente criticada por los haters cada vez que tenía un nuevo diseño sobre la piel. Por esta razón, apoyó a La Joaqui en este ataque que recibió. "Sos una bomba absoluta y te quedan hermosos realmente. Quién pudiera. Dejen de opinar, son unos fósiles", escribió tajante la influencer quien aprovechó la temática para anunciarle una noticia a sus seguidores.

Cande Tinelli | Instagram

Según sus propias palabras, estaría evaluando la opción de borrar definitivamente a la cara de Hello Kitty que colocó sobre el costado izquierdo de su frente. "Yo en breve vuelo a Kitty, by the way", disparó. Para ello, se apoyó en el criterio de una esteticista especializada en tratamientos láser para eliminar tatuajes, aunque señaló que, para ello, el tratamiento consiste en largas sesiones que llevan meses.

Sea por una moda de época o por una “mala decisión”, la especialista citada por la exesposa de Coty Sorokin puso en relieve los ataques que reciben sus pacientes cada vez que quieren eliminar para siempre un dibujo en la piel.

De esta manera, Cande Tinelli no sólo respaldó a La Joaqui y la animó a hacer caso omiso a quienes se dan el tupé de brindar opiniones que nadie les pidió, sino que aprovechó para contarle a sus más de 4,5 millones de seguidores que dará marcha atrás con un tatuaje. Para ello, se pondrá en manos especializadas quienes utilizarán artefactos de última tecnología para preservar su salud -ya que un disparo de láser en el ojo podría dejarle secuelas irreversibles-, y renovar su estética.

NB