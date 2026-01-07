Cande Tinelli vende su ropa usada: cuánto cuestan los pijamas, tops y botas

Cande Tinelli vende su ropa usada y suma un nuevo capítulo a su vínculo con la moda. La artista decidió poner a disposición parte de su guardarropa, con prendas que reflejan su estilo personal y que abarcan desde básicos cotidianos hasta piezas de diseño internacional. La propuesta incluye una selección variada que muestra la diversidad de su estilo.

Cande Tinelli se suma a la moda circular vendiendo parte de su ropa usada

Cande Tinelli vende su ropa usada y sorprende con una selección variada de prendas que muestran su identidad estética. Entre tops, botas, polleras y accesorios, la propuesta reúne artículos que marcaron su estilo y que ahora forman parte de una nueva etapa. Cada pieza refleja su impronta personal y se integra a una tendencia que crece en el mundo de la moda.

Cande Tinelli

En las últimas horas, la hija de Marcelo Tinelli compartió en sus redes sociales un video con el que mostró algunas de las prendas que decidió sacar de su armario para vender. “Cande Tinelli nos mandó dos valijas llenas de joyitas”, se lee en la publicación que acompañó la presentación de los artículos.

Entre las piezas que forman parte de la venta se destacan remeras, tops, shorts, polleras y botas, además de accesorios y prendas de diseño que compró Cande Tinelli en distintos momentos de su vida. La variedad incluye desde básicos hasta piezas más llamativas, todas con el sello personal que caracteriza a la influencer.

Dentro de la selección de prendas que entregó la modelo aparece una cartera de brillos “Prada”, que sería una réplica, junto a borcegos con hebilla de ZARA y unas botas texanas desmontables. También figura una campera de cuero vintage “George”, un body de la marca Namilia y una blusa de plush de ZARA.

Los previos de las joyitas con las que Cande Tinelli se sumó a la moda circular

La propuesta se completa con algunos piyamas, aros, con zapatillas Adidas blancas, una pollera de hilo cut out de Biensur, un bolso rosa Shibori “Wild Fable”, un jean nevado Adidas y un pantalón sastrero negro de Urban Outfitters. A esta lista se suman una pollera larga de la misma marca en color blanco y un vestido de seda largo de Bershka.

Ropa en venta de Cande Tinelli

Los valores de las prendas varían desde los 2.000 pesos hasta los 186.000 pesos, según el tipo de artículo y su procedencia. La cartera de brillos “Prada” se ofrece a 186 mil pesos, mientras que los borcegos de ZARA y la campera de cuero vintage “George” alcanzan los 160 mil. El body Namilia se encuentra a 140 mil, y la blusa de plush de ZARA a 80 mil.

La decisión de Cande Tinelli de vender su ropa usada se enmarca en una tendencia que sigue en alza: la moda circular. Este concepto promueve la reutilización de prendas, la reducción del consumo excesivo y la posibilidad de dar una segunda vida a artículos que ya no usa, pero que conservan calidad y estilo.

Ropa en venta de Cande Tinelli

Cande Tinelli vende su ropa usada y con esta propuesta inicia un nuevo capítulo dentro de la moda y el espectáculo. Los pijamas, tops y botas que forman parte de su selección reflejan su estilo personal y se integran a una tendencia que crece en todo el mundo. La iniciativa de la influencer mostró cómo se sumó a la moda circular, ofreciendo prendas que mantienen vigencia.

