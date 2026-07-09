El imperio deco que formó Mandinha Martínez, la esposa del Dibu Martínez

Mandinha Martínez y el Dibu Martínez marcaron una historia de amor que los ayudó a construir una familia de cuatro que demuestra que el acompañamiento y la paciencia son la base para cualquier relación estable. El arquero de la selección argentina llegó a alcanzar la fama, con el apoyo incondicional de su esposa. Sin embargo, ella también hizo crecer sus proyectos personales. Con el paso del tiempo formó un imperio deco que es un éxito en Londres, y que llega a otros países en el mundo, y que se suma al imperio familiar que la acompaña en el día a día.

Mandinha Martínez, Dibu Martínez y sus hijos Santiago y Ava

La historia de amor de Mandinha Martínez y el Dibu Martínez

La historia de amor de Mandinha Martínez y el Dibu Martínez comenzó en el 2013, cuando los caminos de una joven de raíces portuguesas y brasileñas se cruzaron con los de un promisorio arquero argentino que luchaba por hacerse un lugar en el competitivo fútbol inglés. En aquellos años, Emiliano vivía en cerca de la casa de Amanda Gama, conocida popularmente como Mandinha, y solía verla cuando iba al restaurante familiar con los jugadores del Arsenal, mismo negocio en el que ella trabajaba. Su timidez logró ganarle en diversas oportunidades, hasta que llegó un primer encuentro en una típica parada de colectivos británica. Allí, se dio una charla casual, iniciada gracias a un amigo en común, que rompió el hielo definitivo y el arquero se animó a invitarla a tomar un café.

El paso del tiempo los ayudó a moldear una rutina para superar momentos de incertidumbre deportiva, y a crear una relación de apoyo incondicional. Mandinha se convirtió en el pilar fundamental para un futbolista, aportando no solo estabilidad emocional, sino que también le ofreció una perspectiva multicultural que enriqueció la mentalidad del jugador. Su amor terminó por definirse con el sí final, en una íntima y sofisticada boda celebrada en el año 2017, en Brocket Hall, una exclusiva propiedad en las afueras de Londres.

A partir de ese momento, la pareja enfrentó unida las exigencias de una carrera de alto rendimiento, demostrando que la complicidad construida era lo suficientemente sólida como para resistir las presiones del éxito venidero. Juntos, construyeron un imperio familias de cuatro, lleno de amor y cariño, y cada uno hizo crecer su propio imperio profesional.

Mandinha Martínez, Dibu Martínez

El imperio familiar que formó Mandinha Martínez con el Dibu Martínez

Santi nació el 23 de junio de 2018, convirtiéndose en el primogénito de la familia que construyeron Mandinha y el Dibu Martínez. Ava llegó a mediados de julio de 2021, justo durante la disputa de la Copa América en Brasil. Por las restricciones y la burbuja del torneo, el arquero conoció a su hija recién nacida por videollamada, y personalmente nueve días después. Ambos niños cerraron el clan familiar de los Martínez, y consolidación el imperio que más orgullo les da a los adultos.

La formación de su familia coincidió temporalmente con la explosión mediática y profesional del futbolista, un proceso en el cual la diseñadora ejerció un rol de gestión y contención invisible pero determinante. Madinha sumió el papel de la matriarca de la casa, protegiendo a los menores de la vida pública y manteniendo un bajo perfil, mientras el Dibu se convertía en un héroe nacional y un ícono global. La diseñadora de interiores logró cumplir con la tarea de blindar la intimidad familiar, asegurando que la residencia en Birmingham se mantuviera como un refugio de normalidad, valores sencillos y arraigo cultural, combinando las tradiciones argentinas con las costumbres europeas.

A pesar de estos valores que mantuvieron, las redes sociales del guardameta y su esposa se volvieron bitácoras del núcleo familiar, el crecimiento de cada uno y cómo los proyectos de sus padres venían acompañados de la felicidad y la participación de los menores.

Mandinha Martínez, Dibu Martínez y sus hijos Santi y Ava

El imperio deco que formó Mandinha Martínez, lejos del fútbol

Lejos del fútbol y del papel que cumple dentro de la familia, Mandinha Martínez construyó un camino propio en el mundo del diseño de interiores y de los caminos empresariales. Formada académicamente en prestigiosas instituciones del Reino Unido, la empresaria volcó su pasión por la estética infantil y la arquitectura residencial en la creación de su propia marca comercial: Mis Sueños Kids. Este proyecto nació de la necesidad personal de encontrar mobiliario y objetos decorativos que conjugaran la máxima seguridad para los niños con líneas de diseño elegantes, sofisticadas y atemporales.

Lo que comenzó como un atelier de diseño boutique pronto se expandió en el Reino Unido, debido a la alta demanda de un público selecto, y llegó a celebrar en el 2025 la apertura de una nueva tienda en Coppice Garden Centre, en Middleton, Tamworth, como parte de los 10 años del proyecto. Su catálogo incluye desde cunas artesanales y empapelados con motivos sutiles hasta ropa, juguetes, textiles de fibras naturales y luminarias diseñadas exclusivamente bajo su supervisión.

Sin embargo, su imperio decorativo no quedó ahí. En los últimos años, apostó a convertir su nombre en una marca personal, edificando un ecosistema comercial sustentado en el buen gusto, el diseño de vanguardia y la calidez del hogar. Es así como desarrolló Mandinha Martinez Interiors, un estudio de diseño residencial integral que trabaja en una amplia variedad de proyectos, desde el amueblamiento de pisos piloto para promotores inmobiliarios hasta la rehabilitación de edificios catalogados que requieren servicios completos de diseño y arquitectura de interiores.

El imperio deco que formó Mandinha Martínez

La expansión Mandinha Martínez trascendió las fronteras británicas, logrando una fuerte penetración en el mercado europeo y un crecimiento exponencial en la escena comercial argentina, y alejándose del perfil futbolístico de su clan. La esposa del Dibu Martínez formó un imperio decorativo, donde tiene como mirada a los niños y a las familias que buscan protección y un diseño elegante para sus casas.

A.E