Así es la casa de Florinda Meza, "Doña Florinda" de El Chavo: bautizada en su honor, llena de recuerdos de Chespirito y con estilo colonial

Florinda Meza, “Doña Florinda” de El Chavo, vive en una casa bautizada en su honor, con estilo colonial y espacios que guardan recuerdos de Roberto Gómez Bolaños. La residencia se convirtió en un lugar emblemático que refleja tradición y memoria en cada rincón. Con amplios ambientes y detalles arquitectónicos que resaltan la cultura mexicana.

La increíble casa de Florinda Meza, "Doña Florinda" de El Chavo bautizada en su honor

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños

La increíble residencia es conocida como Villa Florinda, un nombre que la actriz eligió para darle identidad y que refleja su vínculo con el personaje que la hizo famosa en toda América Latina. Ubicada en una zona exclusiva de Quintana Roo, Cancún, la propiedad se distingue por su arquitectura colonial, con amplios espacios y techos altos.

El lugar no solo es una residencia, sino también un espacio cargado de historia, tanto para Florina Meza como para todos los seguidores de El Chavo. Allí vivió junto a Chespirito durante décadas, y hoy conserva objetos, fotografías y recuerdos que mantienen viva la memoria del comediante.

Casa de Florinda Meza

En este contexto, la mansión de la artista se alza con un diseño colonial, con grandes ventanales, arcos y patios interiores que aportan luminosidad y frescura. Los materiales nobles, como la madera y la piedra, se combinan con detalles decorativos que resaltan la identidad cultural mexicana.

Casa de Florinda Meza

Cada espacio de la mansión de Florinda Meza está cargado de recuerdos de Chespirito

Uno de los aspectos más destacados de la casa es la presencia constante de recuerdos de Roberto Gómez Bolaños. Fotografías, objetos personales y elementos vinculados a su carrera forman parte de la decoración y convierten la mansión en un lugar de memoria. Florinda Meza mantuvo gran parte de los objetos que compartieron durante su vida cotidiana.

Casa de Florinda Meza

Dentro de Villa Florina no solo refleja el estilo de vida de la actriz, sino también su legado en la televisión. Se convirtió en un símbolo de su relación con Chespirito y de la importancia que ambos tuvieron en la cultura popular. A su vez, la casa estaría valuada en 40 millones de pesos mexicanos, tiene tres pisos planta baja, sala de estar, estancia, una pileta, cancha de tenis y distintos amenities.

Florinda Meza

VDV