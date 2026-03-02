El emotivo encuentro de Oriana Sabatini y su hermana, Tiziana, en la previa al nacimiento de su hija

Oriana Sabatini está viviendo las últimas semanas llenas de emociones, en la dulce espera del nacimiento de su bebé. La artista decidió que nacería en Italia, a pesar de lo mucho que le gustaría estar en la Argentina. Es por eso que toda su familia viajó hacia el país europeo para vivir el día más importante junto a ella. Una de las últimas en llegar fue su hermana, Tiziana, con quien tuvo un emotivo reencuentro, con abrazos y muchos cariños.

El reencuentro de la familia Sabatini

Así fue el tierno reencuentro de Oriana Sabatini y su hermana, Tiziana

La relación de Oriana y Tiziana Sabatini siempre fue de mucha complicidad de hermanas. Entre eventos de música juntas y celebraciones familiares, siempre encuentran en la otra una comodidad que les permite estar en los momentos más importantes de la otra. En estas últimas semanas, la artista está viviendo la emoción de estar a unos días de ser mamá, y se rodeó de su familia que la acompañará al momento del nacimiento.

De a poco, los Sabatini llegaron a Italia para reencontrarse, y poder disfrutar del nacimiento de la primera beba de la familia. Tiziana fue de las últimas en aparecer, y fue recibida por su hermana Oriana, quien la esperaba emocionada. Catherine Fulop compartió las postales de los primeros días juntos, donde enterneció a todos con el video de ambas jóvenes en el aeropuerto. La sonrisa en ellas denotaba su felicidad, mientras se abrazaban y saludaban al bebé que aún sigue en la panza.

El mensaje de Catherine Fulop, a días de que Oriana Sabatini sea mamá

Catherine Fulop no duda en darle un lugar de importancia a todos los integrantes de su familia. A pesar de la felicidad que siente por su hija Oriana Sabatini, también hay preocupación por su mamá, quien aún está en Venezuela. Es por eso que, en sus historias de Instagram, compartió una foto con la artista y su panza de embarazada, y expresó consternada: "La vida me tiene en Italia esperando una nueva vida, y con el corazón en Venezuela, con mi Madrecita Santa, mamá. Cleo te amo. Dios sabe lo que hace".

En Italia, los Sabatini viven el momento más importante de su vida. La familia se agranda una vez más, esta vez con la hija de Oriana Sabatini. La artista y Paulo Dybala se convertirán en padres por primera vez, y se rodearon de sus seres queridos, en Italia, en las últimas semanas antes del nacimiento. Fue así que las hermanas se reencontraron, y protagonizaron un tierno momento de abrazos y emoción, en el aeropuerto.

A.E