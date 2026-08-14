El gesto romántico de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel antes del casamiento: velas, globos y pétalos de rosas en la intimidad

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan un momento especial después de confirmar públicamente su compromiso y comenzar a definir algunos detalles de la boda. La cantante fue quien anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde mostró el anillo y compartió un video en el que dejó ver parte de esta nueva etapa.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron su compromiso

“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió Tini Stoessel junto al clip. Además, contó que durante su viaje a París ya había comenzado a dar los primeros pasos para definir su vestido de novia, mientras que Rodrigo De Paul celebró la noticia y expresó públicamente su felicidad por el futuro que comenzaron a construir juntos.

Rodrigo De Paul mostró la romántica escena que compartió con Tini

En medio de este momento de preparativos, Rodrigo De Paul sorprendió al publicar un álbum con distintas postales junto a Tini Stoessel; sin embargo, hubo una que llamó la atención. Se trata de una imagen de una habitación completamente ambientada para una noche romántica, con una puesta cargada de detalles y una iluminación tenue que le da a la postal un clima íntimo.

El gesto romántico de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

En la habitación se observan decenas de globos en tonos dorados y blancos, algunos sujetos con largas cintas, mientras que varias velas encendidas marcan el recorrido hacia la cama. Sobre el piso también fueron distribuidos numerosos pétalos de rosas, que se suman a las flores colocadas sobre la cama y a un enorme oso de peluche que completa la decoración.

Los detalles que comenzaron a circular sobre la boda de Tini y De Paul

Mientras avanzan los preparativos, también comenzaron a conocerse algunos detalles sobre la celebración de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Según se dio a conocer en Puro Show, la pareja tendría previsto casarse el 19 de diciembre en Dock Haras, ubicado en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, un espacio que anteriormente fue elegido por otras reconocidas parejas del espectáculo.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En cuanto a los invitados, entre los nombres que podrían formar parte de la celebración aparecen Lizardo Ponce, María Becerra y La Joaqui, del círculo cercano de Tini Stoessel. Por el lado de Rodrigo De Paul, se mencionaron figuras vinculadas al fútbol como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, además de David Beckham y Victoria Beckham. También tendrían un lugar especial Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes fueron testigos de un momento clave en la historia de amor de la pareja.