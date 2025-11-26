Rocío Pardo se sinceró sobre Rufina Cabré y el rol que ocupa en la vida de la niña: "Tenemos nuestros secretos"

En una charla íntima con +CARAS, Rocío Pardo reveló cómo fue construyendo un lazo tierno y auténtico con Rufina, la hija de Nicolás Cabré. Lejos de cualquier tensión o formalidad, la relación surgió con una naturalidad casi inmediata. “Con Rufi tenemos nuestros secretitos; somos muy, muy compinches”, reveló ante Héctor Maugeri.

Rocío Pardo: "Con Rufi fuimos armando un vínculo propio, lleno de pequeñas charlas que quedan entre nosotras”

“Me cuenta un montón de cosas que, por ahí, al padre no”, confesó Rocío Pardo sobre su relación con Rufina Cabré. Con la sinceridad que la caracteriza, sumó: “A medida que vas creciendo como mujer, necesitás sentirte un poquito más acompañada por otra mujer. Y ella está entrando en esa edad donde aparecen preguntas nuevas, miradas nuevas sobre sí misma, y ahí es donde se abre con confianza”. La actriz resaltó que la clave fue siempre la naturalidad: “Ella ya casi es adolescente. Empieza a preguntarse cosas, a explorar el mundo desde otro lugar. Y así, sin darnos cuenta, fuimos armando un vínculo propio, lleno de pequeñas charlas, confidencias y momentos que quedan entre nosotras”.

Rocío Pardo en +CARAS

Rocío también habló de la importancia de construir un entorno emocional saludable para Rufi. “Yo vengo de una familia ensamblada. Mis hermanitos más chicos son de otra mamá, así que sé muy bien lo que significa criar chicos en un ambiente donde reine la armonía”, explicó. “Para mí, cuando hay niños de por medio, hay que priorizar su salud mental, que vean que hay respeto, calma y acuerdos entre los adultos”.

Rocío Pardo: “La armonía familiar como base del crecimiento de los chicos”

En ese sentido, destacó la forma en la que Nicolás Cabré ejerce la paternidad: presente, atento y amoroso. “Él escucha muchísimo, enseña, acompaña, pero también le da libertad. Rufi es curiosa, es creativa, y Nico cuida que ella pueda expresarse con tranquilidad”. La bailarina recordó también algunos momentos compartidos durante los viajes familiares, donde esa unión se afianzó aún más. “Cuando estuvimos en Japón, Rufi estaba fascinada. Le encanta aprender otros idiomas, conocer culturas nuevas. Es una esponja”, contó en +CARAS.

Rocío Pardo

Rocío Pardo vive esta etapa con una gratitud profunda. “Para mí es hermoso que exista esta relación. Me emociona verla crecer, verla confiar, verla reírse conmigo. Es un vínculo que se construye desde la ternura, desde el respeto y desde la presencia”. Con la sinceridad dulce que la caracteriza, cerró: “Nuestros secretitos son eso… pequeñas chispas de amor cotidiano”.