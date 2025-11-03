La inesperada reacción de Alex Cannigia ante un mensaje de Mariana Nannis que incomodó a Marley

Este fin de semana, se llevó a cabo una nueva emisión de Por El Mundo (Telefe), el programa que conduce Marley. En esta oportunidad, los protagonistas fueron los hermanos Caniggia. Los afamados mellizos recorrieron los lugares más icónicos del país asiático. Sin embargo, mientras estaban arribando a uno de los destinos, el presentador les compartió un mensaje de WhatsApp de su madre Mariana Nannis que generó una polémica reacción en los jóvenes, especialmente en el representante de futbolistas quien realizó un gesto que incomodó al padre de Mirko.

La respuesta de Alex Caniggia a Mariana Nannis que descolocó a Marley

La relación entre los hermanos Caniggia y su mamá, Mariana Nannis, siempre estuvo marcada por el humor ácido y las constantes peleas en el interior de su clan. Sin embargo, la exesposa de Claudio Paul Caniggia siempre se mostró muy unida a los mellizos, aunque cada uno de ellos presenta un carácter particular. Fue durante la última emisión del ciclo que lidera Marley en el que quedó reflejado un tenso momento que generó incomodidad en Alejandro Weibe.

Alex y Charlotte Caniggia | Instagram

Todo comenzó cuando salió al aire un inesperado mensaje de WhatsApp de la mediática brindando indicaciones al dúo: “Por favor, no me hagan pasar papelones con el tío Marley. No se peleen que él los conoce desde que son chiquitos”. Acto seguido, la rubia fue por más y añadió: “Háganle caso a Marley y por favor déjense de pelear”.

No conforme con sus retos de madre, Nannis aprovechó el canal de comunicación para recriminarle a Charlotte por una cartera. Mientras la modelo se reía y aseguraba que no pensaba devolverle nada, Alex fue al hueso y la lapidó: “No tengo relación con mi madre. La verdad que no me emociona escucharla”. Por su parte, Marley intentó poner paños fríos abordando la situación por el lado emotivo.

Crece la tensión entre Mariana Nannis y Alex Caniggia

Ante la tajante respuesta de Alex Caniggia a Mariana Nannis, el empresario fue por más y le aconsejó a su hermana que venda el lujoso bolso y que se compre un auto cero kilómetro. Según trascendió, el mismo asciende a un valor de 30 mil dólares, equivalente a lo que cuesta un auto de alta gama. Mientras Charlotte se resistía atesorando ese accesorio como parte de su colección de carteras, el más rebelde del clan quería desprenderse de las cuestiones materiales como acto de protesta ante la interna que mantiene con la matriarca.

Cabe destacar que el detonante del enojo fue que Mariana habría criticado públicamente la vestimenta de Venezia, su propia nieta e hija de Alex, sugiriendo que la niña no debería usar ropa que no fuera de marcas de lujo. Tras estos comentarios, el muchacho reaccionó con dureza a través de sus redes sociales, condenando el comportamiento de su madre.

Allí manifestó su profundo dolor por el hecho de que su progenitora pudiera juzgar a una beba por estándares superficiales, declarando que ella "no merece ser abuela" por rechazar a Venezia por su ropa. Acusó a Nannis de perpetuar un "legado de odio y rencor" dentro de la familia.

Mariana Nannis | Instagram

Este enfrentamiento expuso tensiones familiares preexistentes, incluyendo fricciones previas entre Mariana Nannis y Melody Luz, pareja de Alex Caniggia. Por lo que el audio de WhatsApp difundido por Marley en Por El Mundo, lejos de acercarlos, terminó reavivando una enemistad que parece alejarse aún más de la reconciliación.

NB