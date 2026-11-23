La China Suárez asistió al festejo de cumpleaños de su amiga, diseñadora y madrina de su hija Magnolia Vicuña, Natalia Antolín celebrado en un campo de Carmelo, Uruguay. Acompañada por su novio Mauro Icardi, la actriz compartió en sus redes sociales una serie de fotos del encuentro, dejó a todos boquiabiertos con su increíble look.

La China Suárez deslumbró con un vestido floreado y botas de cuero

La China Suárez reveló en sus redes sociales distintos outfits que usó en la jornada cargada de naturaleza, festejo y amigos. Uno de los estilismo que más llamó la atención fue el vestido diseñado por la propia Natalia Antolín. Se trata de una pieza larga, confeccionada en tonos suaves, color lila y con un estampado floral vibrante que aporta frescura y movimiento. La elección combina una estética romántica con un aire relajado, ideal para una celebración al aire libre.

La China Suárez//Instagram

El vestido se destacó por un cuello corte en V y una caída liviana y por la presencia de flores de distintos colores, un recurso que convirtió al estampado en protagonista absoluto del conjunto. La paleta delicada permitió que la prenda conservara una apariencia elegante, mientras que los detalles flores sumaron una impronta de esta temporada primavera-verano.

La China Suárez y Natalia Antolín//Instagram

Para completar el look, la China Suárez eligió unas botas caña alta de cuero marrón de Ricky Sarkany. El calzado es ideal para andar en el campo y además, agregó un estilo campestre al romanticismo del vestido. También, la actriz optó por usar un sombrero de ala ancha en tono claro, sobre un peinado natural: cabello largo y lacio y suelto.

La China Suárez//Instagram

En las postales la ex Casi Ángeles posó sonriente y relajada en un entorno natural. También, se fotografió con Natalia Antolín y con Mauro Icardi. La ambientación rural de Carmelo acompañó a la perfección una propuesta basada en estampas florales, tonos cálidos y prendas de inspiración romántica.

La China Suárez y Mauro Icardi//Instagram

La China Suárez marcó tendencia con su outfit campestre en Uruguay

Durante su estadía en Uruguay, la China Suárez también lució otro conjunto de estilo campestre, con una clara inspiración gaucha. En esta oportunidad, optó por una combinación equilibrada de tonos neutros, en la que se destacó un suéter gris de punto. La prenda fue llevada sobre una blusa blanca con un detalle de cuello tipo lazada, que aportó un aire romántico y distinguido. La combinación de texturas y colores permitió construir una imagen cálida, elegante y adecuada para el entorno natural.

La China Suárez//Instagram

Nuevamente, la actriz utilizó un sombrero de ala ancha en tono arena. El accesorio se convirtió en un elemento recurrente de sus looks uruguayos y sumó una nota atemporal al estilismo. También llevó un pantalón beige y un cinturón negro ancho, que marcó su silueta y aportó estructura al conjunto.

El outfit se completó con un bolso oscuro al hombro, elegido en sintonía con el cinturón. De esta manera, la actriz de El Barro demostró cómo adaptar prendas clásicas y accesorios simples a una estética de campo junto a amigos, sin perder elegancia ni personalidad.

La China Suárez con Mauro Icardi y un amigo//Instagram

Con sus elecciones, la China Suárez volvió a lucir toda su belleza y a posicionarse como una referente de estilo. En Carmelo, combinó vestidos florales, botas de cuero, prendas tejidas y sombreros para crear looks cómodos, femeninos y acordes con el paisaje del campo uruguayo.