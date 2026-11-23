La China Suárez sumó el lunes 23 de noviembre una nueva postal de la vida de uno de sus hijos a sus historias de Instagram, y esta vez el destinatario fue Amancio Vicuña, el nene de seis años que tiene con Benjamín Vicuña. La imagen remite a un ritual que la mayoría de los chicos aguarda con ansiedad y que cada familia vive a su manera.

La actriz acostumbra a documentar en la red los avances del pequeño, por lo que esta vez eligió un cuadro de cuento clásico, protagonizado por un ser de leyenda que llegó con una respuesta escrita. El episodio coincide con la edad en que suelen aparecer los primeros cambios físicos de la niñez.

La carta del Ratón Pérez para Amancio Vicuña

La China Suárez mostró sobre una superficie blanca una hoja impresa con tipografía cursiva, orlas vegetales y una corona, dirigida al niño. El remitente es el Ratón Pérez, el personaje que según la tradición se lleva los dientes de leche y deja un obsequio a cambio.

La carta ilustrada del Ratón Pérez para Amancio, en la historia de Instagram de la China Suárez.

El texto elogia lo que recibió y promete cuidarlo con esmero dentro de la colección que atesora el roedor. Según la carta,"Está fuerte y muy sano", un diagnóstico que el dibujo respalda con una lupa en la mano de quien firma. La despedida reserva un aplauso final: "¡Felicitaciones por lo valiente que fuiste!". Es la única línea que alude al comportamiento y no a lo entregado, y antecede a la firma, acompañada por la huella de una patita.

La ilustración, en tonos sepia, muestra al animal con sombrero de copa oscuro, capa con una P bordada, moño blanco, un morral marrón y una bolsita con un diente dibujado. A su lado se ven una lámpara y una pila de libros antiguos. Sobre todo eso, la actriz apenas agregó un corazón rojo, una carita con lágrimas y un ratón.

La China Suárez junto a Amancio.

El Ratón Pérez y la valentía que Amancio Vicuña ya conocía

El halago final repite una definición que su papá ya había hecho de Amancio Vicuña. En el posteo por su cumpleaños, el actor lo presentó como "Valiente y sensible", además de dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado.

La criatura que ilusiona a los niños nació en 1894, cuando el sacerdote jesuita Luis Coloma convirtió un antiguo relato de tradición oral en una obra por encargo de la reina regente María Cristina, que buscaba obsequiarle un cuento a su hijo, el futuro Alfonso XIII, tras caérsele su primera pieza dental.

En esa trama, el joven monarca, a quien su madre llamaba Buby en la intimidad, recorría el reino de la mano del roedor, conocía cómo viven sus súbditos más humildes y aprendía la valentía, el cuidado de los demás y la generosidad.

Madre e hijo juntos.

El Ratoncito Pérez de esas páginas vivía dentro de una lata de galletas, en la confitería Prast, en el número 8 de la calle Arenal de Madrid. Desde 2008, la capital española tiene una Casa Museo dedicada a él, y con el correr de las generaciones su figura pasó a ser un mito infantil.

Amancio Vicuña transita el momento en que, según los especialistas, la dentición de leche empieza a aflojarse y a caerse hacia los seis años para dar paso a la permanente, un recambio de larga duración.

El festejo de julio lo organizó su mamá con temática de la selección argentina y pelotas distribuidas por los distintos sectores: había un inflable gigante de Lionel Messi, una máquina de peluches, animadores caracterizados como futbolistas, una torta de un tamaño considerable y un panel con su nombre para las fotos.

La China Suárez junto a su familia

Así, la China Suárez transformó una escena típica de la infancia en una historia protagonizada por Amancio Vicuña, un nene al que su papá y ahora el Ratón Pérez describen con la misma palabra: valiente.