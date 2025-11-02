Adiós a los jeans rectos y skinny: La China Suárez sorprendió con su look oversized y total green para alentar a Mauro Icardi

La China Suárez volvió a acaparar las miradas con su estilo. Fiel a su costumbre de compartir en redes los momentos en los que acompaña a Mauro Icardi en los partidos del Galatasaray, esta vez sorprendió con un look distinto al habitual. En lugar de lucir la camiseta del equipo turco, la actriz eligió un conjunto oversized en tono verde militar.

China Suárez

La China Suárez sorprendió con su look streetwear total green para alentar a Mauro Icardi

En las fotos que compartió en Instagram, se la ve en las tribunas, sentada en las butacas rojas del estadio, con una campera estilo bomber de corte amplio, un pantalón cargo con múltiples bolsillos y costuras visibles, y unas zapatillas deportivas verde oscuro y blanco, que completan el look monocromático. En el suelo, a su lado, su bolso verde olivo deja ver algunos esenciales: auriculares, chicles y golosinas, un detalle que muestra su costado más relajado.

China Suárez

Otra de las postales la muestra de pie, enfocando el calzado y el detalle utilitario del pantalón, mientras que en una tercera imagen posa frente al espejo con la cámara en mano, luciendo además un top blanco corto y unas gafas negras de marco rectangular, que aportan un aire urbano y moderno. Su cabello, prolijamente recogido en una trenza, equilibra el look y deja todo el protagonismo al outfit.

China Suárez

El “total green” que eligió combina perfectamente con las tendencias actuales: el estilo cargo y militar, los tonos tierra y oliva, y la comodidad como nuevo sinónimo de elegancia. La actriz se suma así a una corriente que dejó atrás los jeans rectos o skinny para dar paso a las siluetas amplias, inspiradas en la moda de los 2000 y en la estética del streetwear de lujo.

China Suárez

Una vez más, la China Suárez demuestra que sabe cómo adaptarse a cada ocasión con mucha autenticidad. En esta oportunidad, con su look “total green” acompañó al equipo de su pareja y marcó tendencia al convertirse en inspiración para quienes buscan un equilibrio entre comodidad, estilo y actitud.

F.A