El Chino Darín reveló cómo fue la primera vez que salió del anonimato: "¿El que maneja es Darín?"

Durante los últimos años, Chino Darín logró consolidarse como uno de los actores argentinos con mayor proyección internacional. Con una carrera que combina cine, televisión y producciones europeas, el hijo de Ricardo Darín supo construir su propio camino artístico sin dejar de lado el perfil cercano y espontáneo que lo caracteriza en las entrevistas.

Chino Darín

Sin embargo, mucho antes de la fama y de los sets de filmación, el actor atravesó una adolescencia bastante común, marcada por las largas horas frente a la computadora. En ese contexto, el Chino Darín recordó una historia que vivió cuando jugaba al popular videojuego Counter-Strike y decidió mantener en secreto su verdadera identidad.

Así era la vida bajo el anonimato del Chino Darín

Al recordar esa etapa, el Chino Darín explicó cómo comenzó a relacionarse con otros jugadores a través del anonimato de internet: “Yo empecé a jugar por internet con el anonimato que te dan los juegos y las redes, empecé a hacer amigos a través del Counter Strike”, relató.

Con el tiempo, esas amistades trascendieron lo virtual y comenzaron a verse en persona. “Empezó una época en la que te podías comunicar y eso se tradujo después a reuniones físicas donde nos encontrábamos los viernes en la casa de uno a morfar”, recordó el actor. “Hicimos amigos de verdad, más allá de lo virtual, con un grupo de pibes de realidades muy distintas y nadie sabía quién era yo, sabían que era yo, que era Hancamoni”, contó.

El momento en que se conoció su identidad

La situación cambió cuando decidió invitar a uno de esos amigos, apodado “Mouse”: “Lo invité al Cirque du Soleil porque nos sobraba una entrada, nos habían invitado”, relató el Chino Darín. Sin embargo, el momento más inesperado ocurrió cuando pasaron a buscar al joven por su casa.

Ricardo y el Chino Darín

“Me acuerdo que lo pasamos a buscar por la casa y yo iba con mis viejos y él se sube al auto y mira un poco, como que sopesa la situación”, explicó el Chino Darín. Fue entonces cuando su amigo lanzó la pregunta que reveló su verdadera identidad: “¿El que está manejando es Ricardo Darín?”. Para el actor, ese instante marcó un antes y un después, asegurando que a partir de ahí se rompió de alguna forma el espejismo y se mezclaron los dos, el virtual y el de la vida real.