Christian Petersen mostró el primer plato que hizo tras recibir el alta: "Cocinar en casa"

Después de semanas de preocupación y recuperación, Christian Petersen volvió a su casa y compartió con sus seguidores un gesto tan simple como significativo: su primer plato cocinado tras recibir el alta médica. El chef había atravesado un delicado episodio de salud luego de una excursión al volcán Lanín, que derivó en internación y cuidados intensivos. Por eso, cada pequeño avance se convirtió en una celebración íntima y colectiva. Esta vez, eligió mostrar su almuerzo casero como símbolo de regreso a la rutina y al disfrute cotidiano. Una escena doméstica que, lejos de la alta cocina, puso el foco en lo esencial.

En la imagen que publicó se ven dos platos de caldo desgrasado de pollo con fideos cabello de ángel, pechuga, huevo cocido a siete minutos y cubitos de queso. La elección no es casual, ya que se trata de una preparación nutritiva, suave y reconfortante, ideal para una etapa de recuperación. Además, el hecho de que haya dos platos servidos sugiere un momento compartido, lejos de la soledad y cerca de su entorno afectivo. La mesa simple, la luz natural y la presentación prolija refuerzan la idea de calma y cuidado. Así, el plato funciona también como mensaje: sanar es volver a habitar los rituales más cotidianos.

Christian Petersen y el regreso a los rituales más simples

Para Petersen, cocinar no es solo un trabajo, sino una forma de estar en el mundo. Por eso, volver a la cocina de su propia casa tiene un valor emocional que trasciende lo gastronómico. Después de días marcados por el silencio y la espera, este gesto representa una reconexión con su identidad. Sin discursos cargados, eligió comunicar su presente a través de una receta simple y honesta. En tiempos de sobreexposición, el chef apostó por una intimidad cuidada y auténtica.

Este no fue el único mensaje que compartió tras recibir el alta, ya que también había reaparecido con una imagen de medialunas caseras y una frase que marcó el tono de esta nueva etapa. “Suave, sin prisa pero sin pausa”, escribió, dejando en claro que su recuperación será progresiva y consciente. Sus palabras resonaron entre colegas, amigos y seguidores, que celebraron cada pequeño paso. El apoyo del público fue constante durante toda su internación y continuó en este regreso paulatino. Así, cada publicación se transformó en un puente entre su mundo privado y quienes lo acompañaron a la distancia.

Christian Petersen y los días de preocupación tras el accidente

El episodio que derivó en su internación ocurrió durante una excursión al volcán Lanín, cuando el chef sufrió una descompensación que obligó a una intervención médica inmediata. Fue trasladado de urgencia y permaneció varios días en terapia intensiva, bajo estricta observación. La noticia generó una fuerte preocupación en el ambiente artístico y gastronómico, donde es muy querido por colegas y amigos. Durante ese tiempo, su entorno mantuvo un perfil bajo y priorizó la recuperación sin exposición mediática. El silencio fue parte del proceso, mientras los partes médicos marcaban una evolución favorable.

Christian Petersen

Con el correr de los días, los médicos confirmaron que su estado mejoraba y pudo salir de terapia intensiva para continuar con controles menos complejos. Tras casi un mes de internación, recibió el alta médica y regresó a su casa para comenzar una etapa de recuperación más tranquila. Desde entonces, cada gesto cotidiano tomó un valor especial, como volver a cocinar o sentarse a la mesa. Así, su regreso fue tan discreto como emotivo, acompañado por el cariño de quienes siguieron de cerca su evolución.