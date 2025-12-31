Claudia Ciardone reveló dónde la citó Martín Migueles para engañar a Wanda Nara

Wanda Nara atraviesa un particular momento personal luego de Claudia Ciardone saliera a contar que su pareja Martín Migueles la busca para tener encuentros sexuales. La modelo contó en el programa de Yanina Latorre que ellos fueron pareja y que conoce muy bien su accionar, por lo que decidió sacarlo a luz y evitar un problema mediático con la conductora de Masterchef Celebrity.

Claudia Ciardone hundió más a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara: "Habló de encontrarnos"

Mientras Mauro Icardi se muestra feliz y radiante con la China Suárez, Wanda Nara hace lo mismo con Martín Migueles. De hecho, la empresaria cosmética se fue a Punta del Este para vacacionar junto a él y sus hijos. Sin embargo, en los últimos días, salió a la luz una noticia bomba que podría afectar su relación amorosa con el empresario.

Según contó Claudia Ciardone, modelo y ex Gran Hermano, él le escribió de manera insistente pese a que está en pareja con la presentadora. “Él me dice de tomar un café y le digo que no, le di como un consejo de tía inclusive. Que no haga estas cosas, que no se mande cag…”, reveló en Sálvese quien pueda.

Claudia Ciardone

Al parecer, su intención de sacar a la luz el accionar de Martín Migueles tiene como objetivo exponerlo y que la propia Wanda Nara se entere de las infidelidades. Por esta razón, en martes 30 de diciembre, Claudia Ciardone volvió a hablar con el ciclo de Yanina Latorre en América y brindó más detalles de los mensajes que recibió de su parte.

“Habló de encontrarnos en los médanos de acá en Punta del Este", reveló y agregó que él le había propuesto que “recordaran” su tiempo juntos. Ante sus dichos, Sabrina Rojas, quien reemplaza a la conductora, se mostró indignada y acotó: “¿En los médanos? ¡Ni siquiera te iba a llevar a un hotel!”.

Acto siguiente, Claudia Ciardone explicó: “Obviamente que no era para tomar un café porque yo sé cómo él habla y habla así como medio reo". En este sentido, sumó que su respuesta fue que ella está en pareja y le aconsejó "que no haga esas cosas”.

Qué dijo Claudia Ciardone sobre Wanda Nara y los rumores de querer perjudicar su noviazgo con Martín Migueles

Acerca de la actual novia de Martín Migueles expresó: “Está con Wanda, es una mujer hermosa y está en el foco del mundo, digamos. A mí me pareció que darle un consejo primero, obviamente, decirle que no. Y después darle ese consejo. ‘Si estás en pareja, cuídate’”. Por otro lado, la top model se refirió a las especulaciones que aseguran que habría recibido una suma en dólares por parte de la China Suárez para que invente esta historia.

“Es mi palabra. Hoy yo te puedo mostrar los mensajes”, respondió. Luego, dejó en claro que lo hizo por voluntad propia: “A mí nadie me pago nada. Yo te digo sinceramente y de todo corazón, yo con Wanda no tengo nada en contra, al contrario, si yo salgo (a hablar) es porque no quiero tener ningún problema". De esta manera, Claudia Ciardone reveló que Martín Migueles la citó en los médanos de Punta del Este para engañar a Wanda Nara y como está en contra de su accionar, salió a contarlo públicamente.